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Общество ,  
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Миронов предложил увеличить МРОТ более чем в два раза до ₽50 тыс.

Миронов предложил увеличить МРОТ с 22 до 50 тысяч рублей в следующем году

В Государственную думу внесут законопроект, в котором предлагается увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 50 тыс. руб., документ имеется в распоряжении «РИА Новости».

Автором инициативы стал лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы 23 июля.

«Законопроект предлагает установить с 1 января 2026 года МРОТ в размере 50 тыс. руб. в месяц», — говорится в пояснительной записке к проекту.

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Фото:Максим Константинов / Global Look Press

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это сумма, меньше которой работодатель не может платить, если сотрудник отработал месяц полностью и выполнил месячную норму труда. МРОТ устанавливается раз в год и не может быть ниже прожиточного минимума. Регион может установить минимальную заработную плату (МЗП), но ее размер не может быть ниже МРОТ.

Сейчас МРОТ составляет 22 440 руб.

Глава Министерства труда и социального развития Антон Котяков рассказал 21 июля, что ведомство предлагает увеличить в 2026 году минимальный размер оплаты труда в России на 20,7% — в таком случае МРОТ составит 27 093 руб.

Министр напомнил о поручении президента России по опережающему росту МРОТ. Согласно указу главы государства о национальных целях развития России, к 2030 году МРОТ должен быть не менее 35 тыс. руб.

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Полина Минаева
Сергей Миронов Госдума Россия МРОТ
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