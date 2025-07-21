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Минтруд предложил повысить МРОТ почти на 21% в будущем году

В 2026 году МРОТ вырастет почти на 21% и превысит 27 тыс. руб.
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

В 2026 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет на 20,7% и составит 27 093 руб., сообщил журналистам о предложениях ведомства глава Министерства труда и социального развития Антон Котяков, передает ТАСС. Сейчас МРОТ составляет 22 440 руб.

«С учетом сложившегося уровня медианной заработной платы в 2026 году минимальный размер оплаты труда предлагается установить на уровне 27 093 руб. Таким образом МРОТ увеличится на 20,7%, то есть выше инфляции», — сказал он.

Министр отметил, что таким образом будет выполнено поручение президента России по опережающему росту МРОТ.

Согласно указу главы государства о национальных целях развития России, к 2030 году МРОТ должен быть не менее 35 тыс. руб.

По данным Минтруда, повышение МРОТ в 2026 году напрямую затронет 4,6 млн россиян.

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Фото:Наталья Шатошкина / Global Look Press

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это сумма, меньше которой работодатель не может платить, если сотрудник отработал месяц полностью и выполнил месячную норму труда. МРОТ устанавливается раз в год и не может быть ниже прожиточного минимума. Регион может установить минимальную заработную плату (МЗП), но ее размер не может быть ниже МРОТ.

Месяц назад на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) Котяков уже анонсировал предстоящее повышение. Тогда он сообщил, что подготовка необходимых документов началась. Новую величину МРОТ зафиксируют в рамках закона о бюджете и всего бюджетного пакета.

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