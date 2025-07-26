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Ученые рассказали о последствиях столкновения астероида 2024 YR4 с Луной

CNN: столкновение астероида 2024 YR4 с Луной опасно для спутников и астронавтов

Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной в декабре 2032 года. Ученые оценивают вероятность удара в 4,3%, сообщает CNN.

По утверждению профессора астрономии из Западного университета в Лондоне Пола Вигерта, при столкновении со спутником Земли астероид может навредить астронавтам и вывести из строя лунные аппараты. «Даже обломки размером всего несколько десятков сантиметров могут представлять опасность для любых астронавтов, которые могут находиться на Луне, или любых аппаратов, которые они построили для исследований и проживания», — передает телеканал его слова.

Также удар может повлиять на спутниковый парк Земли, что значительно отразится на всех аспектах жизни людей.

NASA показало 60-метровый астероид, который может столкнуться с Луной
Технологии и медиа
Фото:Andy Rivkin / APL / NASA / ESA / CSA / STScI

По этой причине ученые заключили, что в будущем понадобится не только защита Земли, но и оборона окололунного пространства.

Астероид 2024 YR4 имеет диаметр около 60 метров, что сопоставимо с 20-этажным зданием. Его прозвали «убийцей городов», так как при столкновении с Землей он может вызвать масштабные разрушения.

В январе 2025 года астрономы назвали его самым опасным астероидом для Земли с 2004 года. Тогда некоторые ученые оценивали вероятность столкновения с Землей в 6%, сейчас исследователи исключают столкновение объекта с нашей планетой.

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Теги
Александра Озерова
астероид CNN космос Луна Земля столкновение
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