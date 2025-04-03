NASA повысило риск столкновения астероида с Луной

Американское космическое агентство NASA обновило прогноз по столкновению астероида 2024 YR4 с Луной, которое может произойти в декабре 2032 года. К настоящему времени вероятность столкновения небесного тела со спутником Земли оценивается в 3,8%, сообщает пресс-служба агентства.

«Эксперты Центра исследований околоземных объектов NASA при Лаборатории реактивного движения агентства повысили вероятность столкновения 2024 YR4 c Луной с 1,7% по состоянию на конец февраля до 3,8%, основываясь на данных Webb и наблюдениях с наземных телескопов», — заявили в NASA.

В агентстве отметили, что вероятность того, что астероид не заденет Луну, по-прежнему составляет 96,2%. Если вероятность столкновения с астероидом будет невелика, это не изменит орбиту Луны, пояснили специалисты.

Также NASA обновило данные о размере астероида: по данным агентства, он достигает 174-220 футов (53-67 м), что «примерно равно размеру 10-этажного здания».

По прогнозу экспертов, астероид после окончания апреля будет слишком далек и тускл, чтобы его можно было наблюдать в наземные телескопы, однако Webb планирует наблюдать за астероидом и в мае 2025 года.

Астероид 2024 YR4 диаметром 54 м специалисты NASA обнаружили 27 декабря 2024 года с помощью телескопа ATLAS в Чили. Ровно через месяц, 27 января 2025 года, NASA присвоило астероиду три балла по Туринской шкале.

Согласно истории астрономии, более высокий рейтинг получал астероид Апофис в 2004 году. Тогда ему был присвоен рейтинг 4, но вскоре рейтинг был понижен в связи с тем, что этот астероид не представляет опасности для Земли в текущем столетии. Астрономы рассчитывают, что 2024 YR4 повторит этот сценарий.