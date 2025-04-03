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Технологии и медиа ,  
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NASA показало 60-метровый астероид, который может столкнуться с Луной

Фото: Andy Rivkin / APL / NASA / ESA / CSA / STScI
Фото: Andy Rivkin / APL / NASA / ESA / CSA / STScI

Телескоп NASA «Джеймс Уэбб» сделал снимки астероида 2024 YR4, который может столкнуться с Луной в 2032 году. Об этом сообщили на официальном сайте Webb Space Telescope.

«Главной целью [исследования] было измерение размера 2024 YR4, который мы оцениваем в 60 м. Это примерно высота 15-этажного здания», — заявил астроном Университета Джонса Хопкинса Энди Ривкин.

По словам Ривкина, наблюдение за 2024 YR4 послужило «бесценной практикой» для исследования других астероидов, которые могут в будущем угрожать Земле, и дало возможность понять, что представляют собой похожие на астероид 2024 YR4 объекты, движущиеся к Земле.

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NASA в апреле повысило риск столкновения астероида 2024 YR4 с Луной в 2032 году с 1,7 до 3,8%.

В январе астрономы назвали 2024 YR4 самым опасным астероидом для Земли с 2004 года. Тогда вероятность столкновения с Землей некоторые ученые оценивали в 6%. Впоследствии этот показатель снизился. В феврале ESA оценило вероятность столкновения в 2,2%.

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