SCMP: Китай сформирует планетарную оборону после предупреждения об астероиде

В Китае начали набирать команду для «планетарной обороны» от астероидов

Китай сформирует команду по планетарной обороне, которая будет следить за астероидами и создаст систему раннего оповещения, пишет SCMP. Ранее ESA повысило вероятность столкновения 2024 YR4 с Землей в 2032 году

Фото: z03 / Zuma / Global Look Press

Китай начал формировать планетарную оборону после предупреждения о возможном столкновении с Землей крупного астероида, пишет South China Morning Post (SCMP).

Как уточнило издание, центр набирает выпускников вузов для отслеживания астероидов и создания систем раннего оповещения.

8 февраля Европейское космическое агентство (ESA) повысило вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей с 1 до 2,2%. По оценкам ученых, размеры этого объекта достигают до 90 м в диаметре.

Астероид 2024 YR4 был открыт в конце декабря прошлого года в чилийской обсерватории ATLAS. Астрономы назвали его самым опасным явлением для Земли с 2004 года и предупредили о возможном столкновении в 2032-м. Как отмечает SCMP, для предотвращения этого сценария существуют различные методы, в частности, в 2022 году американское космическое агентство NASA провело первое в мире успешное испытание по изменению траектории астероида.

Заведующий учебной астрономической лабораторией ПетрГУ Артем Новичонок рассказал РБК, что вероятность столкновения тела с Землей оценивается в 6%, однако этот показатель, вероятно, будет снижаться. Последствием его возможного падения он называл региональную катастрофу, схожую с ударом тунгусского метеорита.