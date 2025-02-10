В Китае начали набирать команду для «планетарной обороны» от астероидов
Китай начал формировать планетарную оборону после предупреждения о возможном столкновении с Землей крупного астероида, пишет South China Morning Post (SCMP).
Как уточнило издание, центр набирает выпускников вузов для отслеживания астероидов и создания систем раннего оповещения.
8 февраля Европейское космическое агентство (ESA) повысило вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей с 1 до 2,2%. По оценкам ученых, размеры этого объекта достигают до 90 м в диаметре.
назвали его самым опасным явлением для Земли с 2004 года и предупредили о возможном столкновении в 2032-м. Как отмечает SCMP, для предотвращения этого сценария существуют различные методы, в частности, в 2022 году американское космическое агентство NASA провело первое в мире успешное испытание по изменению траектории астероида.
Заведующий учебной астрономической лабораторией ПетрГУ Артем Новичонок рассказал РБК, что вероятность столкновения тела с Землей оценивается в 6%, однако этот показатель, вероятно, будет снижаться. Последствием его возможного падения он называл региональную катастрофу, схожую с ударом тунгусского метеорита.
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