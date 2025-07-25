Россия обсудит в ООН попытки срыва переговоров с Украиной

Зал заседаний Совета Безопасности ООН (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН 31 июля, чтобы обсудить препятствия для переговоров с Украиной, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании совета.

«Мы предлагаем сконцентрироваться на обсуждении действий, подрывающих поиск путей дипломатического решения украинского конфликта, включая попытки сорвать прямой российско-украинский переговорный трек в Стамбуле», — отметил Полянский.

Россия и Украина провели три раунда переговоров в Стамбуле. Последний состоялся 23 июля, делегации обсудили меморандумы по урегулированию конфликта.

Главным итогом последних переговоров стала новая договоренность об обмене военнопленными. Москва также предложила Киеву сформировать три группы, которые будут работать онлайн: по политическим, гуманитарным и военным вопросам.

Российская сторона надеется, что четвертый раунд переговоров с украинской делегацией состоится, заявил глава российской делегации Владимир Мединский. По его словам, все гуманитарные вопросы, о которых договорились Россия и Украина во время второго раунда переговоров, были выполнены.

Минобороны России сообщало о попытках срыва переговоров. Военное ведомство обвинило Украину и страны Европы в «провокационных шагах» с целью помешать диалогу по мирному урегулированию. По информации министерства, с мая кратно выросло количество атак украинской армии с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по российским гражданским объектам.