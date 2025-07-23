Мединский подтвердил выполнение гуманитарных договоренностей с Украиной

Мединский: все гуманитарные договоренности с Украиной были выполнены

Владимир Мединский во время пресс-подхода после завершения переговоров между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, Турция, 23 июля 2025 года (Фото: Dilara Senkaya / Reuters)

Все гуманитарные вопросы, о которых договорились Россия и Украина во время второго раунда переговоров, были выполнены, заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

«Мы констатировали, что все договоренности по гуманитарным трекам, которые были проговорены в прошлый раз, выполнены», — сказал он.

Глава российской переговорной делегации также отметил, что сейчас завершается обмен военнопленными на украинско-белорусской границе.

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В этот же день Минобороны сообщило о проведении обмена между Москвой и Киевом, в рамках которого на родину вернулись около 250 человек с каждой стороны.

На втором раунде переговоров, 2 июня, стороны договорились об обмене примерно 1,2 тыс. человек. Мединский добавил, что в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле, прошедших 23 июля, Россия предложила в ближайшее время начать новый процесс обмена не менее чем по 1,2 тыс. человек. Кроме этого, Москва предложила Киеву передать еще 3 тыс. тел погибших украинских военнослужащих.

Первые за три года прямые переговоры 16 мая завершились договоренностями об обмене пленными 1000 на 1000 и о подготовке предложений по прекращению огня.