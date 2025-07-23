 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Мединский подтвердил выполнение гуманитарных договоренностей с Украиной

Мединский: все гуманитарные договоренности с Украиной были выполнены
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Мединский во время пресс-подхода после завершения переговоров между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, Турция, 23 июля 2025 года
Владимир Мединский во время пресс-подхода после завершения переговоров между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, Турция, 23 июля 2025 года (Фото: Dilara Senkaya / Reuters)

Все гуманитарные вопросы, о которых договорились Россия и Украина во время второго раунда переговоров, были выполнены, заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

«Мы констатировали, что все договоренности по гуманитарным трекам, которые были проговорены в прошлый раз, выполнены», — сказал он.

Глава российской переговорной делегации также отметил, что сейчас завершается обмен военнопленными на украинско-белорусской границе.

Мединский подтвердил выполнение гуманитарных договоренностей с Украиной
Video

Мединский заявил о надежде на четвертый раунд переговоров с Украиной
Политика
Владимир Мединский выступает с членами российской делегации во время пресс-конференции, посвященной третьему раунду мирных переговоров между Россией и Украиной, в Стамбуле, Турция, 23 июля 2025 года

В этот же день Минобороны сообщило о проведении обмена между Москвой и Киевом, в рамках которого на родину вернулись около 250 человек с каждой стороны.

На втором раунде переговоров, 2 июня, стороны договорились об обмене примерно 1,2 тыс. человек. Мединский добавил, что в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле, прошедших 23 июля, Россия предложила в ближайшее время начать новый процесс обмена не менее чем по 1,2 тыс. человек. Кроме этого, Москва предложила Киеву передать еще 3 тыс. тел погибших украинских военнослужащих.

Первые за три года прямые переговоры 16 мая завершились договоренностями об обмене пленными 1000 на 1000 и о подготовке предложений по прекращению огня.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Харчевникова
Владимир Мединский Украина Россия обмен пленными
Материалы по теме
Мединский заявил о надежде на четвертый раунд переговоров с Украиной
Политика
О чем Россия и Украина договорились на новых переговорах в Стамбуле
Политика
Российская делегация рассказала о не выполненной Киевом договоренности
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 91,79 (+0,01) Инвестиции, 23 июл, 19:13 Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 78,45 (+0,36) Инвестиции, 23 июл, 19:13
ПВО сбила 21 украинский дрон за три часа Политика, 00:35
США помогут Киеву с ремонтом БМП Bradley и ЗРК за $322 млн Политика, 00:34
Мединский в Стамбуле вспомнил встречу Мао Цзэдуна и Чан Канши Политика, 00:26
В Ставропольском крае объявили угрозу атаки беспилотников Политика, 00:26
Суд рассмотрит запрос об аресте сына режиссера «Слуги народа» по делу РДК Общество, 00:19
WSJ узнало о присутствии имени Трампа в файлах Эпштейна Политика, 00:14
Глава нацразведки пригрозила Обаме сроком за измену и попытку переворота Политика, 00:05
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Почему программу саммита ЕС — Китай сократили до одного дня Политика, 00:01
Нейросети начнут проверять резюме кандидатов на госслужбу Технологии и медиа, 00:00
В пламени разбившегося в Италии самолета уцелел автомобиль Общество, 23 июл, 23:55
В Новороссийске объявили угрозу атаки дронов Политика, 23 июл, 23:41
Выступление Мединского после переговоров в Стамбуле. Текст Политика, 23 июл, 23:21
На Крымском мосту перекрыли движение транспорта Политика, 23 июл, 23:15
Мединский подтвердил выполнение гуманитарных договоренностей с Украиной Политика, 23 июл, 23:13