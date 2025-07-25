Трамп заявил о 28 визитах Клинтона на остров Эпштейна

Рекламный щит на Таймс-сквер, который призывает к публикации «досье Эпштейна» в Нью-Йорке, 23 июля 2025 года (Фото: Adam Gray / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами заверил, что не посещал частный остров финансиста Джеффри Эпштейна, и упомянул бывшего президента Билла Клинтона, который, по его словам, многократно бывал там.

«Вам стоит говорить о Билле Клинтоне, который был на острове 28 раз. Я никогда не был на острове», — заявил Трамп. Трансляцию его общения с журналистами в Шотландии вел LiveNOW from FOX.

Островом Эпштейна называют маленький частный остров Литтл-Сент-Джеймс на Виргинских островах США. С 1998 по 2019 год он принадлежал Эпштейну. Финансист в 2008-м признал вину в вовлечении девушек в проституцию и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. В 2019 году Эпштейна повторно задержали и обвинили в торговле девушками-подростками и склонении их к проституции. Через несколько недель миллиардера нашли мертвым в тюремной камере — еще до суда. Судмедэкспертиза признала его смерть самоубийством. Эпштейна называют ключевой фигурой в элитном обществе, он выступал посредником и точкой пересечения интересов ведущих политиков, миллиардеров, ученых, бизнесменов и представителей аристократии. Его дома, яхты и частный остров были неформальными площадками, где заключались сделки, поддерживались тесные связи и строились деловые и социальные альянсы на самом верху мирового истеблишмента.

Ранее The Wall Street Journal опубликовала предполагаемое поздравление Эпштейна Клинтоном с днем рождения в 2003 году. Письмо Клинтона вошло в книгу с еще около 50 посланиями, которую собрала для Эпштейна его подруга Гилейн Максвелл, отбывающая сейчас 20-летний срок за соучастие в его преступлениях.

Представитель Клинтона отказался комментировать эту информацию, добавив, что связь бывшего президента с Эпштейном прекратилась более чем за десять лет до его ареста в 2019 году. В заявлении также говорится, что Клинтон не знал о преступлениях Эпштейна.

На прошлой неделе WSJ опубликовала статью, в которой утверждалось, что Трамп тоже отправил Эпштейну на день рождения послание, которое включало рисунок обнаженной женщины. Трамп отрицал, что является автором подобного письма, и подал в суд на WSJ.