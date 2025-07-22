В США исключили WSJ из пула для поездки Трампа после статьи об Эпштейне

Белый дом исключил газету Wall Street Journal из пула журналистов, освещающих предстоящую поездку президента США Дональда Трампа в Шотландию, сообщает Politico со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Каролайн Левитт.

Репортер WSJ Тарини Парти должна была освещать последнюю часть четырехдневной поездки Трампа на его поля для гольфа в Тернберри и Абердине.

Левитт объяснила, что решение об исключении WSJ из пула журналистов в поездке администрация приняла «из-за фейкового и клеветнического поведения Wall Street Journal».

Ранее WSJ опубликовала материал с описанием поздравительной открытки, которую Трамп подарил финансисту Джеффри Эпштейну на его 50-й день рождения в 2003 году. По данным газеты, подруга Эпштейна — Гилейн Максвелл — подготовила ему в 2003 году в подарок альбом с письмами от друзей. Одно из посланий было подписано «Дональд», издание считает, что автором открытки является Трамп. WSJ описала открытку как «непристойную», так как несколько строк машинописного текста обрамлены контуром обнаженной женщины.

В конце послания, пишет WSJ, сказано: «С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом».

Эпштейн ранее был осужден за сексуальное насилие над несовершеннолетней. В 2019 году ему предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними девушками, в том числе 14-летними, и вовлечении их в проституцию. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в камере, не дождавшись суда. Максвелл, гражданка Великобритании, получила 20 лет тюрьмы за соучастие в сексуальной эксплуатации и торговле людьми.

Из-за публикации Трамп подал на газету в суд и потребовал не менее $10 млрд компенсации, заявив, что поздравление, фигурирующее в статье WSJ, — фальшивка. Газета, однако, настаивает на достоверности материала.

Кроме того, Трамп написал к статье WSJ опровергающий комментарий, заявив, что не рисует картин и женщин. «Это не мой язык. Это не мои слова», — сказал он.