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Политика ,  
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Вслед за посланием Трампа WSJ выложила поздравление Эпштейну от Клинтона

Гилейн Максвелл,&nbsp;Джеффри Эпштейн и&nbsp;Билл Клинтон
Гилейн Максвелл, Джеффри Эпштейн и Билл Клинтон (Фото: Ralph Alswang / White House)

Бывший президент США Билл Клинтон поздравлял финансиста Джеффри Эпштейна в 2003 году с днем рождения, сообщает The Wall Street Journal.

Письмо Клинтона вошло в книгу с еще около 50 посланиями, которую собрала для Джеффри Эпштейна его подруга Гилейн Максвелл, отбывающая сейчас 20-летний срок за соучастие в его преступлениях.

«Это ведь обнадеживает — продержаться так долго, пройти через годы учения и понимания, приключений и (неразборчиво. — WSJ) и сохранить при этом детскую любознательность, драйв к изменению мира к лучшему и поддерживающих тебя друзей», — написал в поздравлении Клинтон. Издание настаивает на том, что почерк принадлежит бывшему американскому президенту.

Представитель Клинтона отказался комментировать эту информацию, добавив, что связь бывшего президента с Эпштейном прекратилась более чем за десять лет до его ареста в 2019 году. В заявлении также говорится, что Клинтон не знал о преступлениях Эпштейна.

Джеффри Эпштейн — миллиардер и финансист. Он в 2008-м признал вину в вовлечении девушек в проституцию и был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

В 2019 году его повторно задержали и обвинили в торговле девушками-подростками и склонении их к проституции. Через несколько недель миллиардера нашли мертвым в тюремной камере — еще до суда. Судмедэкспертиза признала смерть 66-летнего миллиардера самоубийством.

CNN опубликовал кадры, подтверждающие давнюю связь Трампа и Эпштейна
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Дональд Трамп

На прошлой неделе WSJ опубликовала статью, в которой утверждалось, что президент США Дональд Трамп отправил Эпштейну на день рождения послание, которое включало рисунок обнаженной женщины. Трамп отрицал, что является автором подобного письма, и решил подать в суд на WSJ.

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Авторы
Теги
Полина Минаева
Дональд Трамп Билл Клинтон Джеффри Эпштейн США
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