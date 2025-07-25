Вслед за посланием Трампа WSJ выложила поздравление Эпштейну от Клинтона
Бывший президент США Билл Клинтон поздравлял финансиста Джеффри Эпштейна в 2003 году с днем рождения, сообщает The Wall Street Journal.
Письмо Клинтона вошло в книгу с еще около 50 посланиями, которую собрала для Джеффри Эпштейна его подруга Гилейн Максвелл, отбывающая сейчас 20-летний срок за соучастие в его преступлениях.
«Это ведь обнадеживает — продержаться так долго, пройти через годы учения и понимания, приключений и (неразборчиво. — WSJ) и сохранить при этом детскую любознательность, драйв к изменению мира к лучшему и поддерживающих тебя друзей», — написал в поздравлении Клинтон. Издание настаивает на том, что почерк принадлежит бывшему американскому президенту.
Представитель Клинтона отказался комментировать эту информацию, добавив, что связь бывшего президента с Эпштейном прекратилась более чем за десять лет до его ареста в 2019 году. В заявлении также говорится, что Клинтон не знал о преступлениях Эпштейна.
Джеффри Эпштейн — миллиардер и финансист. Он в 2008-м признал вину в вовлечении девушек в проституцию и был осужден за изнасилование несовершеннолетней.
В 2019 году его повторно задержали и обвинили в торговле девушками-подростками и склонении их к проституции. Через несколько недель миллиардера нашли мертвым в тюремной камере — еще до суда. Судмедэкспертиза признала смерть 66-летнего миллиардера самоубийством.
На прошлой неделе WSJ опубликовала статью, в которой утверждалось, что президент США Дональд Трамп отправил Эпштейну на день рождения послание, которое включало рисунок обнаженной женщины. Трамп отрицал, что является автором подобного письма, и решил подать в суд на WSJ.
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