АТОР раскрыла положение россиян в Таиланде на фоне обострения с Камбоджей
Угроз для безопасности российских туристов в Таиланде нет, курортные локации удалены от границы с Камбоджей более чем на 1100 км, сообщила РБК пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Туристы в безопасности, им ничто не угрожает. Наземных экскурсий в приграничье давно нет», — пояснила пресс-служба организации.
В АТОР рекомендовали россиянам не посещать приграничные территории самостоятельно и по любым вопросам обращаться к представителям туроператора, гидам или администрации отелей.
На границе Таиланда и Камбоджи накануне произошли боевые столкновения с применением авиации и артиллерии, стороны обвинили друг друга в обострении ситуации. Обстрелы продолжились и на следующий день, есть погибшие и пострадавшие. Таиланд сообщил об эвакуации более 100 тыс. человек из зоны конфликта на границе с Камбоджей.
Таиланд ввел военное положение в восьми провинциях. Решение приняли «в целях сохранения суверенитета страны и территориальной целостности», следует из заявления Командования пограничной обороны.
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ