АТОР раскрыла положение россиян в Таиланде на фоне обострения с Камбоджей

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Угроз для безопасности российских туристов в Таиланде нет, курортные локации удалены от границы с Камбоджей более чем на 1100 км, сообщила РБК пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Туристы в безопасности, им ничто не угрожает. Наземных экскурсий в приграничье давно нет», — пояснила пресс-служба организации.

В АТОР рекомендовали россиянам не посещать приграничные территории самостоятельно и по любым вопросам обращаться к представителям туроператора, гидам или администрации отелей.

На границе Таиланда и Камбоджи накануне произошли боевые столкновения с применением авиации и артиллерии, стороны обвинили друг друга в обострении ситуации. Обстрелы продолжились и на следующий день, есть погибшие и пострадавшие. Таиланд сообщил об эвакуации более 100 тыс. человек из зоны конфликта на границе с Камбоджей.

Таиланд ввел военное положение в восьми провинциях. Решение приняли «в целях сохранения суверенитета страны и территориальной целостности», следует из заявления Командования пограничной обороны.