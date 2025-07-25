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Политика ,  
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АТОР раскрыла положение россиян в Таиланде на фоне обострения с Камбоджей

Фото: Lauren DeCicca / Getty Images
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Угроз для безопасности российских туристов в Таиланде нет, курортные локации удалены от границы с Камбоджей более чем на 1100 км, сообщила РБК пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Туристы в безопасности, им ничто не угрожает. Наземных экскурсий в приграничье давно нет», — пояснила пресс-служба организации.

В АТОР рекомендовали россиянам не посещать приграничные территории самостоятельно и по любым вопросам обращаться к представителям туроператора, гидам или администрации отелей.

Военные Таиланда и Камбоджи вновь открыли огонь друг по другу
Политика
Фото:Athit Perawongmetha / Reuters

На границе Таиланда и Камбоджи накануне произошли боевые столкновения с применением авиации и артиллерии, стороны обвинили друг друга в обострении ситуации. Обстрелы продолжились и на следующий день, есть погибшие и пострадавшие. Таиланд сообщил об эвакуации более 100 тыс. человек из зоны конфликта на границе с Камбоджей.

Таиланд ввел военное положение в восьми провинциях. Решение приняли «в целях сохранения суверенитета страны и территориальной целостности», следует из заявления Командования пограничной обороны.

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Теги
Полина Минаева, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Таиланд АТОР Камбоджа российские туристы Россия
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