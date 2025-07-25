Таиланд ввел военное положение в восьми провинциях на границе с Камбоджей

Люди отдыхают в шелтере, после недавних столкновений вдоль границы между двумя странами, в провинции Сурин, Таиланд, 24 июля 2025 года (Фото: Pansira Kaewplung / Reuters)

Таиланд ввел военное положение в восьми провинциях на границе с Камбоджей, передает Thai PBS со ссылкой на заявление Командования пограничной обороны. Решение было принято «в целях сохранения суверенитета страны и территориальной целостности», следует из текста заявления.

Военное положение коснулось семи районов провинции Чантхабури и одного района провинции Трат.

На границе Таиланда и Камбоджи накануне произошли боевые столкновения с применением авиации и артиллерии, стороны обвиняют друг друга в обострении ситуации. Обстрелы продолжились и на следующий день, есть погибшие и пострадавшие. Таиланд сообщил об эвакуации более 100 тыс. человек из зоны конфликта на границе с Камбоджей.