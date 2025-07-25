Таиланд ввел военное положение в восьми провинциях на границе с Камбоджей
Таиланд ввел военное положение в восьми провинциях на границе с Камбоджей, передает Thai PBS со ссылкой на заявление Командования пограничной обороны. Решение было принято «в целях сохранения суверенитета страны и территориальной целостности», следует из текста заявления.
Военное положение коснулось семи районов провинции Чантхабури и одного района провинции Трат.
На границе Таиланда и Камбоджи накануне произошли боевые столкновения с применением авиации и артиллерии, стороны обвиняют друг друга в обострении ситуации. Обстрелы продолжились и на следующий день, есть погибшие и пострадавшие. Таиланд сообщил об эвакуации более 100 тыс. человек из зоны конфликта на границе с Камбоджей.
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