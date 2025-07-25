Военные Таиланда и Камбоджи вновь открыли огонь друг по другу

Таиланд и Камбоджа обменялись новыми артиллерийскими обстрелами, первые за последние десять лет боевые столкновения продолжаются второй день. Обе стороны сообщили о погибших и раненых, в том числе среди гражданских

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На границе между Таиландом и Камбоджей второй день продолжаются столкновения. Тайское издание Khaosod сообщает, что за ночь военные Камбоджи несколько раз открывали огонь по военным Таиланда в разных точках, в том числе применяли артиллерию и тяжелое вооружение, в частности БМ-21 «Град».

По информации Khaosod, обстрелы возобновились в 4:30 по местному времени (0:40 мск). Первые выстрелы прозвучали со стороны камбоджийских военных в районе храма Преах Вихеар. Позднее тайская армия зафиксировала приближение транспортных средств, предположительно камбоджийских танков, пишет Khaosod.



Камбоджийская газета Khmer Times со ссылкой на власти провинции Оддармеантьей пишет, что в результате авиаудара Таиланда в Камбодже погиб настоятель храма Ват Та Моан Сен Чей, расположенного на границе с Таиландом, еще пять человек пострадали. Все пострадавшие — местные жители, попавшие под перекрестный огонь, уточняет издание.

По информации дипломатических источников AFP, в связи с эскалацией между Таиландом и Камбоджей Совет Безопасности ООН соберется на заседание. Оно начнется в 15:00 (22:00 мск) и пройдет в закрытом режиме. Заседание было созвано в ответ на просьбу премьер-министра Камбоджи Хун Манета, который обратился к международному сообществу с просьбой вмешаться в ситуацию после серии военных столкновений между двумя соседними странами, уточняет агентство.

Источником напряженности на границе Таиланда и Камбоджи остается продолжающийся более ста лет спор за территории храмовых комплексов Преах Вихеар и Та Моан Тхом. В 1962 году Международный суд ООН решил, что Преах Вихеар принадлежит Камбодже, однако это не привело к завершению споров. В 2008 году власти Таиланда опротестовали действия Камбоджи по включению храмового комплекса в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Боевые столкновения в прилегающих к границе районах происходили и в 2008–2011 годах. Последний раз в результате трехдневных боевых действий погибли шесть камбоджийских и четыре тайских военных, около 40 военнослужащих получили ранения.

24 июля на границе Таиланда и Камбоджи произошли боевые столкновения с применением авиации и артиллерии. К настоящему времени известно более чем о десяти погибших, трех десятках раненых, в том числе среди гражданских лиц. Стороны обвиняют в обострении ситуации друг друга. Таиланд закрыл пограничные переходы со своей стороны. Камбоджа в ответ заявила о понижении уровня дипломатических отношений с Таиландом, высылке посла королевства и отозвала дипломатов из посольства в Таиланде.