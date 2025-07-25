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Политика ,  
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В Ленобласти похоронили главу Верховного суда Ирину Подносову

Фото: Объединенная пресс-служба судов Ленинградской области / Telegram
Фото: Объединенная пресс-служба судов Ленинградской области / Telegram

Председателя Верховного суда Ирину Подносову похоронили в городе Луге Ленинградской области, сообщила объединенная пресс-служба судов региона в телеграм-канале.

С 13 апреля 1990 года Подносова работала судьей Лужского городского суда Ленинградской области, а с 29 мая 2003 по декабрь 2013 года — председателем. После этого она занимала должности главы Второго апелляционного суда общей юрисдикции и Ленинградского областного суда, в 2016-м стала членом Совета судей России. Подносова работала в Верховном суде с 2020 года, главой высшего судебного органа ее назначили в апреле 2024 года.

«Ирина Леонидовна достойно прошла свой путь, пройдя все ступени юридической лестницы, каждым днем своей жизни доказывая, что ежедневным трудом и добросовестным отношением к делу можно достичь самых высоких целей, что навсегда останется в сердцах и памяти», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

На траурной церемонии присутствовали и.о. председателя Верховного суда Юрий Иваненко, губернатор региона Александр Дрозденко и председатель Законодательного собрания Ленобласти Сергей Бебенин.

Володин и Матвиенко попрощались с главой Верховного суда Подносовой
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Валентина Матвиеко прибыла на церемонию&nbsp;прощания с председателем Верховного суда&nbsp; Ириной Подносовой в Москве, 24 июля 2025 года

В Москве накануне прошла церемония прощания с Подносовой в траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ). Глава Верховного суда умерла 22 июля после тяжелой болезни, ей был 71 год.

Церемонию прощания посетили президент России Владимир Путин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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