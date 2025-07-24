В Москве простились с Ириной Подносовой

На церемонию прощания со скончавшейся 22 июля председателем Верховного суда Ириной Подносовой приехали президент Владимир Путин, председатели обеих палат парламента, бывший премьер Степашин

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В Москве завершилась церемония прощания с председателем Верховного суда Ириной Подносовой, скончавшейся 22 июля после тяжелой болезни. Ей был 71 год.

Прощание проходило в траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) при усиленных мерах безопасности — с самого утра на территории дежурили полицейские и сотрудники Федеральной службы охраны.

Церемония была назначена на 12:00, к этому времени в больницу прибыл президент России Владимир Путин. Он провел в зале около получаса, с речью он не выступил. Ирина Подносова в одном потоке с Путиным закончила в 1975 году юридический факультет Ленинградского государственного университета. В телеграмме с соболезнованиями, которую президент направил мужу и сыну Подносовой Путин отметил, что «знал ее на протяжении многих лет как принципиального, порядочного человека, профессионала высочайшего класса».

К часу дня у входа в больницу собралась очередь из сотрудников судебной системы, юристов, чиновников и представителей академического сообщества. Некоторые из них приехали с цветами, другие — с венками в память об умершей.

Среди пришедших проститься были председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также бывший премьер-министр Сергей Степашин.

Людмила Подносова работала в Верховном суде с 2020 года, главой высшего судебного органа ее назначили в апреле 2024 года. Она стала первой женщиной на этом посту. Кандидатуру Подносовой внес Путин. До этого она занимала должности главы Второго апелляционного суда общей юрисдикции и Ленинградского областного суда, в 2016-м стала членом Совета судей России.

По закону, у президента до 23 января 2026 года есть время для внесения на рассмотрение Совета Федерации кандидатуры нового председателя Верховного суда, сообщила на пресс-конференции заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. «Думаю, что он сделает это раньше, но это право президента», — отметила она. После внесения кандидатуры у Совфеда будет две недели для ее рассмотрения и утверждения.