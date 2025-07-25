Песков напомнил позицию России после слов Макрона о Палестине
Россия в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта придерживается двухгосударственной модели примирения сторон, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Двухгосударственная модель урегулирования [палестино-израильского конфликта] это то, что обсуждалось все время и зафиксировано в соответствующих документах. Россия всегда придерживалась этой точки зрения», — ответил Песков на просьбу оценить решение Франции признать Палестину.
Накануне, 24 июля, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция признает Палестину как государство на заседании Генассамблеи ООН в сентябре. По его словам, сегодня важнее всего прекратить войну в Газе и помочь гражданскому населению.
На сегодняшний день, статус Палестины признали более 140 государств — членов ООН. Среди них — Россия, Китай, Индия, Бразилия, Турция, Швеция и Польша. Палестинское государство на данный момент не признают такие страны, как США, Германия, Великобритания, Австралия и Япония.
В США решение Парижа назвали «пощечиной» жертвам нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.
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