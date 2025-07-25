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Политика ,  
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США отвергли «безрассудное» решение Франции признать Палестину

Соединенные Штаты не поддержали намерение Франции признать Государство Палестина, заявил госсекретарь США Марко Рубио в социальной сети X.

«США решительно отвергают план [президента Франции Эмманюэля] Макрона по признанию палестинского государства на Генеральной Ассамблее ООН. Это безрассудное решение лишь служит пропаганде ХАМАС и еще больше отбрасывает назад возможность заключения мира», — написал Рубио.

Он также назвал решение Парижа «пощечиной» жертвам нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Вечером 24 июля Макрон объявил, что Франция официально признает государственность Палестины на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. По его словам, «сейчас главное — немедленно прекратить войну в Газе и оказать помощь мирному населению». Он также подчеркнул необходимость демилитаризации движения ХАМАС и обеспечение безопасности и восстановления Газы.

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По словам Макрона, необходимо гарантировать жизнеспособность Государства Палестина и позволить ему, приняв свою демилитаризацию и полностью признав Израиль, участвовать в обеспечении безопасности всех стран на Ближнем Востоке.

Решение Франции вызвало критику со стороны властей Израиля.

В 1947 году ООН предложила разделить Палестину на два независимых государства — арабское и еврейское. В 1948 году Израиль провозгласил свою независимость, что привело к первой арабо-израильской войне.

В 1988 году Организация освобождения Палестины (ООП) провозгласила государство Палестина. Она согласилась на раздел Палестины на арабскую и еврейскую части при условии ухода Израиля с земель, полученных в 1967 году по итогам Шестидневной войны. Тогда Израиль взял под контроль сектор Газа, Восточный Иерусалим, большую часть Западного берега реки Иордан, Голанские высоты и Синайский полуостров.

Сейчас независимость Палестины признают 147 стран, включая Россию и Китай. В июне посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что Соединенные Штаты больше не считают создание независимого палестинского государства основной целью своей политики.

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Персоны
Евгений Вахляев
Палестина США Марко Рубио Франция
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
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