США отвергли «безрассудное» решение Франции признать Палестину
Соединенные Штаты не поддержали намерение Франции признать Государство Палестина, заявил госсекретарь США Марко Рубио в социальной сети X.
«США решительно отвергают план [президента Франции Эмманюэля] Макрона по признанию палестинского государства на Генеральной Ассамблее ООН. Это безрассудное решение лишь служит пропаганде ХАМАС и еще больше отбрасывает назад возможность заключения мира», — написал Рубио.
Он также назвал решение Парижа «пощечиной» жертвам нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.
Вечером 24 июля Макрон объявил, что Франция официально признает государственность Палестины на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. По его словам, «сейчас главное — немедленно прекратить войну в Газе и оказать помощь мирному населению». Он также подчеркнул необходимость демилитаризации движения ХАМАС и обеспечение безопасности и восстановления Газы.
По словам Макрона, необходимо гарантировать жизнеспособность Государства Палестина и позволить ему, приняв свою демилитаризацию и полностью признав Израиль, участвовать в обеспечении безопасности всех стран на Ближнем Востоке.
Решение Франции вызвало критику со стороны властей Израиля.
В 1947 году ООН предложила разделить Палестину на два независимых государства — арабское и еврейское. В 1948 году Израиль провозгласил свою независимость, что привело к первой арабо-израильской войне.
В 1988 году Организация освобождения Палестины (ООП) провозгласила государство Палестина. Она согласилась на раздел Палестины на арабскую и еврейскую части при условии ухода Израиля с земель, полученных в 1967 году по итогам Шестидневной войны. Тогда Израиль взял под контроль сектор Газа, Восточный Иерусалим, большую часть Западного берега реки Иордан, Голанские высоты и Синайский полуостров.
Сейчас независимость Палестины признают 147 стран, включая Россию и Китай. В июне посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что Соединенные Штаты больше не считают создание независимого палестинского государства основной целью своей политики.
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