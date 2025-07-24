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Палестино-израильский конфликт ,  
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Франция решила официально признать Палестину

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Палестино-израильский конфликт
Президент Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция признает Палестину как независимое государство на генассамблее ООН в сентябре. Он также заявил о необходимости прекратить войну в Газе

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция признает Палестину как государство на заседании Генассамблеи ООН в сентябре. Об этом он написал в социальной сети X.

«Я принял решение о признании Францией, верной своей исторической приверженности справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, Государства Палестина. Я сделаю это торжественное заявление на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре», — написал он.

Макрон подчеркнул, что «насущная необходимость сегодня — прекратить войну в Газе и оказать помощь гражданскому населению». Он также опубликовал письмо, которое направил главе Палестинской автономии Махмуду Аббасу.

Как пишет AP, Франция станет самой крупной и влиятельной европейской страной, признавшей Палестину. Всего ее статус признали более 140 государств — членов ООН. Среди них — Россия, Китай, Индия, Бразилия, Турция, Швеция и Польша. Палестинское государство на данный момент не признают такие страны, как США, Германия, Великобритания, Австралия и Япония.

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Политика
Фото:Abid Katib / Getty Images

Год назад о признании государства Палестина объявила Норвегия. Вслед за ней о подобном шаге также сообщили Испания и Ирландия. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал их решение «вознаграждением террора». Глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал решение Ирландии и Норвегии «извращенным шагом, «оскорбляющим жертв нападения ХАМАС 7 октября». Он также объявил об отзыве послов из этих стран для консультаций.

Президент Палестины Махмуд Аббас приветствовал решение трех государств, заявив, что оно закрепит «право палестинского народа на самоопределение». Также решение трех стран одобрили в ХАМАС.

В марте страны-члены Лиги арабских государств представили декларацию, в которой говорилось, что палестинский народ имеет право на создание независимого суверенного государства. Арабские страны призвали Израиль прекратить агрессию на Западном берегу реки Иордан. Также декларация призывает остановить строительство там новых еврейских поселений, снос домов палестинцев и проведение военных операций на территории палестинских поселений.

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