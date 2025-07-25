Стармер столкнулся с давлением кабмина для признания Палестины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сталкивается с давлением со стороны высокопоставленных членов своего правительства и президента Франции Эммануэля Макрона с требованием немедленно признать Палестину суверенным государством, пишет Bloomberg.

По данным источников издания, некоторые члены кабинета министров выражают разочарование сопротивлением Стармера выполнению своего обещания поддержать палестинскую государственность. В частности, ускорить решение этого вопроса требуют министр здравоохранения Уэс Стритинг, министр юстиции Шабана Махмуд, министр по делам Северной Ирландии Хилари Бенн и министр культуры Лиза Нэнди.

В четверг Стармер заявил, что «государственность является неотъемлемым правом палестинского народа» и что прекращение огня в Газе выведет Великобританию «на путь» к признанию Палестины, но не назвал конкретных сроков.

Как пишет Bloomberg, некоторые видные деятели Лейбористской партии публично и в частном порядке предупреждают, что даже если Великобритания решит признать Палестину на Генассамблее ООН в сентябре, это может оказаться слишком поздно, учитывая масштабы разрушений, вызванных войной Израиля и ХАМАС.

Так, Стритинг во вторник заявил в Палате общин, что надеется на признание, «пока еще существует государство Палестина, которое можно признать». На следующий день мэр Лондона Садик Кхан присоединился к призывам немедленно признать палестинскую государственность, призвав правительство «сделать гораздо больше для давления на Израиль».

При этом, по информации источников Financial Times, Стармер блокирует признание Палестины из желания сохранить близкие отношения с США.

«Препятствием здесь являются сам Кир и его старшие советники. Они хотят оставаться близкими к США», — заявил высокопоставленный представитель Лейбористской партии.

Как подчеркивает издание, администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на союзников США, призывая не признавать палестинское государство, утверждая, что это затруднит поиск решения для прекращения войны Израиля против ХАМАС в Газе.

В четверг о намерении признать Палестину заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он также подчеркнул необходимость прекратить войну в Газе и оказать помощь проживающему там гражданскому населению. Это решение вызвало критику со стороны властей Израиля.

Ранее посланник американского президента Стив Уиткофф сообщил, что США отозвали переговорщиков из Катара после ответа ХАМАС на предложение о прекращении огня. По его словам, ХАМАС «явно демонстрирует отсутствие желания достичь прекращения огня в Газе».