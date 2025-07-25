Совфед одобрил штрафы за поиск экстремизма в интернете

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Совфед одобрил закон о введении штрафов до 5 тысяч рублей за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним.

Ранее, 22 июля, закон приняла Госдума.

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