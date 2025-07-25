Патрушев заявил, что Великобритания хочет сорвать переговоры США и России
Великобритания может подставить США и сорвать российско-американское сотрудничество, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, передает «РИА Новости».
Ранее Служба внешней разведки России заявила, что Великобритания совместно с Украиной готовит провокации в Балтийском море: инсценировка торпедной атаки на корабль ВМС США и обнаружение российских мин.
СВР утверждает, что цель — эскалация конфликта и срыв переговоров между Россией и США.
«Не исключаю, что Лондон при необходимости легко вонзит нож в спину и Вашингтону. Полагаю, что в Белом доме понимают, с каким «союзником» имеют дело», — сказал Патрушев.
Он считает, что Лондон хочет столкнуть Россию и США, сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Вашингтон продолжать полномасштабную военную помощь Киеву.
В феврале президент Владимир Путин сказал, что часть западных элит «настроена на сохранение нестабильности в мире», а потому такие силы будут стараться сорвать или скомпрометировать диалог России и США.
Путин добавил, что это надо учитывать и «использовать все возможности дипломатии и специальных служб для срыва подобных попыток».
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ