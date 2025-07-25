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Военная операция на Украине ,  
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Патрушев заявил, что Великобритания хочет сорвать переговоры США и России

Сюжет
Военная операция на Украине
Николай Патрушев
Николай Патрушев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Великобритания может подставить США и сорвать российско-американское сотрудничество, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, передает «РИА Новости».

Ранее Служба внешней разведки России заявила, что Великобритания совместно с Украиной готовит провокации в Балтийском море: инсценировка торпедной атаки на корабль ВМС США и обнаружение российских мин.
СВР утверждает, что цель — эскалация конфликта и срыв переговоров между Россией и США.

«Не исключаю, что Лондон при необходимости легко вонзит нож в спину и Вашингтону. Полагаю, что в Белом доме понимают, с каким «союзником» имеют дело», — сказал Патрушев.

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Фото:Олег Петрасюк / Reuters

Он считает, что Лондон хочет столкнуть Россию и США, сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Вашингтон продолжать полномасштабную военную помощь Киеву.

В феврале президент Владимир Путин сказал, что часть западных элит «настроена на сохранение нестабильности в мире», а потому такие силы будут стараться сорвать или скомпрометировать диалог России и США.

Путин добавил, что это надо учитывать и «использовать все возможности дипломатии и специальных служб для срыва подобных попыток».

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