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Военная операция на Украине ,  
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Путин предупредил спецслужбы о попытке сорвать диалог России и США

Путин: часть западных элит попытается сорвать диалог России и США
Сюжет
Военная операция на Украине
Часть западных элит попытается «сорвать или скомпрометировать» диалог России и США для сохранения нестабильности в мире, считает Путин. Он поручил дипломатам и спецслужбам срывать эти попытки

Путин предупредил спецслужбы о попытке сорвать диалог России и США
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Первые контакты Москвы с администрацией президента США Дональда Трампа вселяют надежды, американские партнеры демонстрируют прагматизм и желание отказаться от старых клише, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

В то же время он сказал, что часть западных элит «настроена на сохранение нестабильности в мире». «И эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог. Мы это с вами видим», — отметил глава государства.

Путин добавил, что это надо учитывать и «использовать все возможности дипломатии и специальных служб для срыва подобных попыток».

Президент также призвал участников заседания к продолжению защиты «национальных интересов, суверенитета, жизни и свободы граждан» от любых угроз, и прежде всего от международного терроризма. По его словам, за последний год выросло число террористических преступлений, больше половины из которых спланированы и организованы при участии украинских спецслужб.

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18 февраля в Саудовской Аравии состоялась первая с начала военной операции встреча высокопоставленных представителей России и США. Украинская делегация на ней не присутствовала и заранее отказалась признать итоги переговоров. Результатом встречи стали договоренности о восстановлении численности посольств и создании рабочих групп по урегулированию на Украине. Стороны не обсуждали темы санкций и территорий.

Сегодня, 27 февраля, российско-американские переговоры проходят в Стамбуле. Как уточнял министр иностранных дел России Сергей Лавров, темой встречи станет работа посольств в Москве и Вашингтоне.

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Владимир Путин Военная операция на Украине США Россия Украина переговоры мирное урегулирование ФСБ
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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