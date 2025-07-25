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Военная операция на Украине ,  
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В Ростовской и Воронежской областях отразили атаки дронов

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Военная операция на Украине

В Ростовской области минувшей ночью отразили атаку беспилотников, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

«Военные отразили минувшей ночью атаку БПЛА в Новошахтинске, Зернограде, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Песчанокопском, Родионово-Несветайском, Октябрьском сельском и Красносулинском районах», — говорится в сообщении.

Из-за падений обломков дронов загорелась трава во дворах села Генеральского Родионово-Несветайского района и хутора Малая Федоровка Красносулинского района, пожары были потушены.

Также взрывной волной выбило стекла в нескольких частных домах в хуторе Светлый Каменского района и в селе Песчанокопское. Кроме того, взрывом повреждено здание на железнодорожной станции в Песчанокопском.

Об отражении атаки беспилотников также сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. «Дежурными силами ПВО на территории двух районов на западе Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько беспилотников», — написал он в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки беспилотников в регионе сохраняется, отметил Гусев.

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Об атаке беспилотников минувшей ночью также сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, 37 беспилотников было сбито над Невинномысском.

Ранее глава Северной Осетии заявил, что в республике и других регионах Север-Кавказского федерального округа введен план «Ковер». На фоне угрозы атаки беспилотников приостанавливали работу аэропорты Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Тамбова.

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Теги
Евгений Вахляев
Военная операция на Украине беспилотники Ростовская область Воронежская область Юрий Слюсарь Александр Гусев
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