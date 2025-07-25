В Ростовской и Воронежской областях отразили атаки дронов

В Ростовской области минувшей ночью отразили атаку беспилотников, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

«Военные отразили минувшей ночью атаку БПЛА в Новошахтинске, Зернограде, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Песчанокопском, Родионово-Несветайском, Октябрьском сельском и Красносулинском районах», — говорится в сообщении.

Из-за падений обломков дронов загорелась трава во дворах села Генеральского Родионово-Несветайского района и хутора Малая Федоровка Красносулинского района, пожары были потушены.

Также взрывной волной выбило стекла в нескольких частных домах в хуторе Светлый Каменского района и в селе Песчанокопское. Кроме того, взрывом повреждено здание на железнодорожной станции в Песчанокопском.

Об отражении атаки беспилотников также сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. «Дежурными силами ПВО на территории двух районов на западе Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько беспилотников», — написал он в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки беспилотников в регионе сохраняется, отметил Гусев.

Об атаке беспилотников минувшей ночью также сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, 37 беспилотников было сбито над Невинномысском.

Ранее глава Северной Осетии заявил, что в республике и других регионах Север-Кавказского федерального округа введен план «Ковер». На фоне угрозы атаки беспилотников приостанавливали работу аэропорты Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Тамбова.