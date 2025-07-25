Обломки дронов повредили вагон поезда на Кубани, двое пострадали

В Тимашевске обломки дронов упали на территории вокзала и повредили вагон проходившего поезда, два человека получили «легкие травмы», сообщил Кондратьев. Поезд позже продолжил следование. Вокзал оставался без света из-за атак

Краснодарский край этой ночью попал под массированную атаку беспилотников, заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

В Тимашевске обломки дронов упали на территорию вокзала и повредили один из вагонов проходившего через город пассажирского поезда. Два человека получили «легкие травмы», им оказали первую помощь, после чего один из пострадавших отказался от госпитализации, а второго доставили в районную больницу.

«После оказания первой помощи и осмотра медиками пассажира по его просьбе вернули на ж/д станцию. В настоящий момент состав продолжил следование по маршруту», — написал Кондратьев в телеграм-канале.

В результате падения дрона вокзал Тимашевска оставался без электроснабжения, его уже восстановили. Повреждения железнодорожной инфраструктуры не зафиксировано, возгораний нет, отметил губернатор.

Кроме того, в Темрюкском и Славянском районах края незначительно повреждены частные дома, добавил Кондратьев, подчеркнув, что пострадавших нет. Оперштаб Краснодарского края ранее сообщил о выбитых окнах в двух домах в станице Курчанской Темрюкского района и поврежденных окнах в частном доме в Славянске-на-Кубани.

Аэропорт Сочи на этом фоне приостановил прием и отправку рейсов. Аналогичные меры действуют еще в семи российских авиагаванях.