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Военная операция на Украине ,  
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Обломки дронов повредили вагон поезда на Кубани, двое пострадали

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Военная операция на Украине
В Тимашевске обломки дронов упали на территории вокзала и повредили вагон проходившего поезда, два человека получили «легкие травмы», сообщил Кондратьев. Поезд позже продолжил следование. Вокзал оставался без света из-за атак

Краснодарский край этой ночью попал под массированную атаку беспилотников, заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

В Тимашевске обломки дронов упали на территорию вокзала и повредили один из вагонов проходившего через город пассажирского поезда. Два человека получили «легкие травмы», им оказали первую помощь, после чего один из пострадавших отказался от госпитализации, а второго доставили в районную больницу.

«После оказания первой помощи и осмотра медиками пассажира по его просьбе вернули на ж/д станцию. В настоящий момент состав продолжил следование по маршруту», — написал Кондратьев в телеграм-канале.

В результате падения дрона вокзал Тимашевска оставался без электроснабжения, его уже восстановили. Повреждения железнодорожной инфраструктуры не зафиксировано, возгораний нет, отметил губернатор.

В Краснодарском крае обломки дронов упали на жилые дома
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Кроме того, в Темрюкском и Славянском районах края незначительно повреждены частные дома, добавил Кондратьев, подчеркнув, что пострадавших нет. Оперштаб Краснодарского края ранее сообщил о выбитых окнах в двух домах в станице Курчанской Темрюкского района и поврежденных окнах в частном доме в Славянске-на-Кубани.

Аэропорт Сочи на этом фоне приостановил прием и отправку рейсов. Аналогичные меры действуют еще в семи российских авиагаванях.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Краснодарский край Тимашевск Вениамин Кондратьев поезд пострадавшие Кубань
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