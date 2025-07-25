Обломки дронов повредили вагон поезда на Кубани, двое пострадали
Краснодарский край этой ночью попал под массированную атаку беспилотников, заявил глава региона Вениамин Кондратьев.
В Тимашевске обломки дронов упали на территорию вокзала и повредили один из вагонов проходившего через город пассажирского поезда. Два человека получили «легкие травмы», им оказали первую помощь, после чего один из пострадавших отказался от госпитализации, а второго доставили в районную больницу.
«После оказания первой помощи и осмотра медиками пассажира по его просьбе вернули на ж/д станцию. В настоящий момент состав продолжил следование по маршруту», — написал Кондратьев в телеграм-канале.
В результате падения дрона вокзал Тимашевска оставался без электроснабжения, его уже восстановили. Повреждения железнодорожной инфраструктуры не зафиксировано, возгораний нет, отметил губернатор.
Кроме того, в Темрюкском и Славянском районах края незначительно повреждены частные дома, добавил Кондратьев, подчеркнув, что пострадавших нет. Оперштаб Краснодарского края ранее сообщил о выбитых окнах в двух домах в станице Курчанской Темрюкского района и поврежденных окнах в частном доме в Славянске-на-Кубани.
Аэропорт Сочи на этом фоне приостановил прием и отправку рейсов. Аналогичные меры действуют еще в семи российских авиагаванях.
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