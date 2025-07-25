Меняйло объявил о плане «Ковер» на Северном Кавказе
На территории Северной Осетии введен план «Ковер», заявил глава республики Сергей Меняйло в телеграм-канале. По его словам, меры распространяются и на другие регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
В состав СКФО помимо Северной Осетии входят также Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Ставропольский край и Чечня.
План «Ковер» применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. После его введения все самолеты должны покинуть указанную зону или совершить немедленную посадку. Этот план объявляют российские органы противовоздушной обороны (ПВО). Затем гражданские суда получают сообщение о режиме от диспетчера ближайшего аэропорта, а военные — от дежурного ПВО.
До этого в Северной Осетии, Дагестане и Ставропольском крае объявили об угрозе атаки дронов. Также опасность атаки беспилотников действует в Мордовии, Белгородской, Пензенской, Липецкой, Воронежской областях, а также в Ахтубинском районе Астраханской области.
После начала военной операции на Украине на фоне атак украинских беспилотников на российские регионы в аэропортах России вводятся ограничения на прием и отправку рейсов.
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