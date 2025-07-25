 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Меняйло объявил о плане «Ковер» на Северном Кавказе

Сюжет
Военная операция на Украине
Глава Северной Осетии заявил, что в республике и других регионах Север-Кавказского федерального округа введен план «Ковер». Опасность атаки дронов объявляли также в Дагестане и Ставропольском крае

На территории Северной Осетии введен план «Ковер», заявил глава республики Сергей Меняйло в телеграм-канале. По его словам, меры распространяются и на другие регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

В состав СКФО помимо Северной Осетии входят также Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Ставропольский край и Чечня.

План «Ковер» применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. После его введения все самолеты должны покинуть указанную зону или совершить немедленную посадку. Этот план объявляют российские органы противовоздушной обороны (ПВО). Затем гражданские суда получают сообщение о режиме от диспетчера ближайшего аэропорта, а военные — от дежурного ПВО.

План «Ковер»: что это такое, когда вводится и как работает в авиации
База знаний
Фото:Алексей Куденко / РИА Новости

До этого в Северной Осетии, Дагестане и Ставропольском крае объявили об угрозе атаки дронов. Также опасность атаки беспилотников действует в Мордовии, Белгородской, Пензенской, Липецкой, Воронежской областях, а также в Ахтубинском районе Астраханской области.

После начала военной операции на Украине на фоне атак украинских беспилотников на российские регионы в аэропортах России вводятся ограничения на прием и отправку рейсов.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Северная Осетия Дагестан Ставропольский край СКФО Северный Кавказ Сергей Меняйло приостановка полетов
Материалы по теме
В Северной Осетии объявили опасность атаки дронов
Политика
В нескольких регионах России объявили угрозу атаки дронов
Политика
Движение по Крымскому мосту перекрыли
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 93,34 (+1,55) Инвестиции, 24 июл, 22:54 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 78,86 (+0,41) Инвестиции, 24 июл, 22:54
Трамп подписал закон о сокращении расходов на иностранную помощь Политика, 04:05
Таиланд выдвинул украинские танки «Оплот» к границе с Камбоджей Политика, 03:58
Стармер столкнулся с давлением кабмина для признания Палестины Политика, 03:35
В Пулково объяснили задержку багажа на рейсах Turkish Airlines Общество, 03:31
В Думе предложили выплаты родителям школьников перед 1 сентября Общество, 03:13
Меняйло объявил о плане «Ковер» на Северном Кавказе Политика, 03:07
Ученые сочли мифом необходимость проходить 10 тыс. шагов в день Общество, 02:55
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В Северной Осетии объявили опасность атаки дронов Политика, 02:37
Starlink устранила сбой спустя 2,5 часа и назвала его причину Политика, 02:05
В нескольких регионах России объявили угрозу атаки дронов Политика, 01:57
Путин призвал пресекать попытки вмешательства во внутренние дела России Общество, 01:42
FT узнала, как Германия собирается создать «самую сильную армию в Европе» Политика, 01:38
Движение по Крымскому мосту перекрыли Политика, 01:05
Starlink объяснил массовое отключение терминалов Политика, 00:54