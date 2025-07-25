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Военная операция на Украине ,  
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Восемь российских аэропортов приостановили работу

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Военная операция на Украине
Аэропорты Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Тамбова приостановили прием и отправку рейсов. Меняйло ранее сообщил о плане «Ковер» на Северном Кавказе

В аэропортах Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя, Тамбова, Владикавказа, Грозного, Нальчика и Магаса ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Меняйло объявил о плане «Ковер» на Северном Кавказе
Политика


Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что в республике и других регионах Северо-Кавказского федерального округа введен план «Ковер». В состав СКФО помимо Северной Осетии входят также Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Ставропольский край и Чечня.

План «Ковер» применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. После его введения все самолеты должны покинуть указанную зону или совершить немедленную посадку.

До этого в Северной Осетии, Дагестане и Ставропольском крае объявили беспилотную опасность. Угроза атаки дронов также действует в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Пензенской областях, Мордовии и в Ахтубинском районе Астраханской области.

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Евгений Вахляев
Военная операция на Украине аэропорты беспилотники Росавиация Владикавказ Грозный Нальчик Минеральные Воды Ставрополь Магас Тамбов ...
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