Посол США опроверг стремление Белого дома к независимой Палестине

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Вашингтон больше не считает создание независимого палестинского государства основной целью своей политики, заявил посол США в Израиле Майк Хакаби в интервью агентству Bloomberg.

По словам американского дипломата, для создания палестинского государства «просто нет пространства», пока не произойдут «серьезные изменения в культуре».

«Такие перемены вряд ли стоит ждать в течение нашей жизни», — пояснил Хакаби.

В мае Axios писал, что многие международные союзники решили пересмотреть свои отношения с Израилем из-за продолжающихся боевых действий в секторе Газа, а Франция и Саудовская Аравия в июне намерены официально признать Палестину как государство.

Портал отмечает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заручился беспрецедентной международной поддержкой после нападения боевиков палестинского ХАМАС на израильскую территорию в октябре 2023 года. Но весной 2025 года Нетаньяху «потерял многих из оставшихся друзей на Западе», в том числе из-за начавшейся в мае наземной операции в секторе Газа, сообщил портал.