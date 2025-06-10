Посол США опроверг стремление Белого дома к независимой Палестине
Вашингтон больше не считает создание независимого палестинского государства основной целью своей политики, заявил посол США в Израиле Майк Хакаби в интервью агентству Bloomberg.
По словам американского дипломата, для создания палестинского государства «просто нет пространства», пока не произойдут «серьезные изменения в культуре».
«Такие перемены вряд ли стоит ждать в течение нашей жизни», — пояснил Хакаби.
В мае Axios писал, что многие международные союзники решили пересмотреть свои отношения с Израилем из-за продолжающихся боевых действий в секторе Газа, а Франция и Саудовская Аравия в июне намерены официально признать Палестину как государство.
Портал отмечает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заручился беспрецедентной международной поддержкой после нападения боевиков палестинского ХАМАС на израильскую территорию в октябре 2023 года. Но весной 2025 года Нетаньяху «потерял многих из оставшихся друзей на Западе», в том числе из-за начавшейся в мае наземной операции в секторе Газа, сообщил портал.
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