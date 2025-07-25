В Пулково объяснили задержку багажа на рейсах Turkish Airlines

Задержка багажа на рейсах авиакомпании Turkish Airlines в Санкт-Петербург связана с мерами безопасности и необходимостью дозаправки самолетов, сообщили в аэропорту Пулково.

«В связи с мерами безопасности и необходимостью дополнительной заправки воздушных судов, часть багажа не была загружена на борт вашего рейса», — говорится в сообщении перевозчика, опубликованном аэропортом.

Там добавили, что в случае, если пассажиры не обнаружили свой багаж, они могут обратиться в службу розыска. Также они могут подать запрос на компенсацию расходов.

Пресс-служба оператора Пулково в среду сообщила, что с 20 июля аэропорт принял порядка 350 заявлений о розыске больше 500 единиц багажа пассажиров, прилетающих из Антальи. Ранее самолет Airbus A321 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший 21 июля рейс из Антальи в Санкт-Петербург, прибыл в Пулково без багажа пассажиров. То же самое происходило и с рядом других рейсов Turkish Airlines из Антальи. Тогда в Пулково сообщили, что авиакомпания доставляет багаж следующими рейсами.

14 июня Росавиация сообщила, что совместно с Минтрансом разбирается, почему Turkish Airlines не доставила багаж пассажиров нескольких рейсов между Антальей и аэропортом Внуково 13 и 14 июня. Тогда авиакомпании рекомендовали оперативно доставить оставшийся багаж в Москву и пересмотреть процесс его загрузки, чтобы подобные инциденты не повторялись.