Росавиация выяснит, почему туристы Turkish Airlines остались без багажа

Фото: Татьяна Белякова / ТАСС

Минтранс России и Росавиация выяснят, почему авиакомпания Turkish Airlines не доставила багаж пассажиров нескольких рейсов между Антальей и аэропортом Внуково 13 и 14 июня. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.



Кореняко отметил, что ситуацию контролируют, а аэропорт увеличил число сотрудников для ускоренной обработки обращений по поиску багажа.

Turkish Airlines рекомендовали оперативно доставить оставшийся багаж в Москву и пересмотреть процесс его загрузки, чтобы подобные инциденты не повторялись.

В пресс-службе аэропорта сообщили РБК, что багаж с рейсов ТК3024, ТК3152, ТК3140 и ТК1231 доставят сегодня рейсом ТК4911, прибытие которого запланировано на 22:20 мск. Багаж доставит Boeing 777 (В777).

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