Росавиация выяснит, почему туристы Turkish Airlines остались без багажа
Минтранс России и Росавиация выяснят, почему авиакомпания Turkish Airlines не доставила багаж пассажиров нескольких рейсов между Антальей и аэропортом Внуково 13 и 14 июня. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Кореняко отметил, что ситуацию контролируют, а аэропорт увеличил число сотрудников для ускоренной обработки обращений по поиску багажа.
Turkish Airlines рекомендовали оперативно доставить оставшийся багаж в Москву и пересмотреть процесс его загрузки, чтобы подобные инциденты не повторялись.
В пресс-службе аэропорта сообщили РБК, что багаж с рейсов ТК3024, ТК3152, ТК3140 и ТК1231 доставят сегодня рейсом ТК4911, прибытие которого запланировано на 22:20 мск. Багаж доставит Boeing 777 (В777).
По данным телеграм-канала Mash, в ночь на 14 июня более 500 российских туристов прибыли рейсами Turkish Airlines из Антальи в Москву без багажа. В аэропорту пассажирам сообщили, что их вещи остались в Турции — по предварительной версии, багаж могли ошибочно отправить на другую ленту. Пассажиры отстояли в очереди три часа, чтобы написать заявление об утрате вещей. РБК направил запрос в Turkish Airlines.
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