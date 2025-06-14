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Общество ,  
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Росавиация выяснит, почему туристы Turkish Airlines остались без багажа

Росавиация выяснит, почему сотни туристов Turkish Airlines остались без багажа
Фото: Татьяна Белякова / ТАСС
Фото: Татьяна Белякова / ТАСС

Минтранс России и Росавиация выяснят, почему авиакомпания Turkish Airlines не доставила багаж пассажиров нескольких рейсов между Антальей и аэропортом Внуково 13 и 14 июня. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Кореняко отметил, что ситуацию контролируют, а аэропорт увеличил число сотрудников для ускоренной обработки обращений по поиску багажа.

Turkish Airlines рекомендовали оперативно доставить оставшийся багаж в Москву и пересмотреть процесс его загрузки, чтобы подобные инциденты не повторялись.

В пресс-службе аэропорта сообщили РБК, что багаж с рейсов ТК3024, ТК3152, ТК3140 и ТК1231 доставят сегодня рейсом ТК4911, прибытие которого запланировано на 22:20 мск. Багаж доставит Boeing 777 (В777).

Пассажирам в аэропортах России предложили самостоятельно сдавать багаж
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Фото:Виктория Виатрис / РБК

По данным телеграм-канала Mash, в ночь на 14 июня более 500 российских туристов прибыли рейсами Turkish Airlines из Антальи в Москву без багажа. В аэропорту пассажирам сообщили, что их вещи остались в Турции — по предварительной версии, багаж могли ошибочно отправить на другую ленту. Пассажиры отстояли в очереди три часа, чтобы написать заявление об утрате вещей. РБК направил запрос в Turkish Airlines.

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Полина Дуганова, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
багаж Turkish Airlines Анталья Внуково Минтранс Росавиация
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