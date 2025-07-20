Все перенаправленные из Москвы рейсы примет аэропорт Пулково

Пулково примет все перенаправленные из Москвы в Санкт-Петербург рейсы на фоне временных ограничений в столице, сообщили в телеграм-канале аэропорта.

Также в аэропорту Внуково предупредили о возможной корректировке расписания полетов из-за временных ограничений на прием и выпуск самолетов.

Ночью 20 июля все аэропорты Москвы ввели ограничения на полеты. К 04:00 они снова возобновили работу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 16 беспилотников, летевших на столицу.