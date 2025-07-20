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Военная операция на Украине ,  
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Все перенаправленные из Москвы рейсы примет аэропорт Пулково

Сюжет
Военная операция на Украине

Пулково примет все перенаправленные из Москвы в Санкт-Петербург рейсы на фоне временных ограничений в столице, сообщили в телеграм-канале аэропорта.

Также в аэропорту Внуково предупредили о возможной корректировке расписания полетов из-за временных ограничений на прием и выпуск самолетов.

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Ночью 20 июля все аэропорты Москвы ввели ограничения на полеты. К 04:00 они снова возобновили работу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 16 беспилотников, летевших на столицу.

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Теги
Александра Озерова
Аэропорт Пулково Санкт-Петербург Москва Внуково
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