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Военная операция на Украине ,  
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В Северной Осетии объявили опасность атаки дронов

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Военная операция на Украине

Беспилотная опасность объявлена на территории Северной Осетии, сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.

Он также предупредил о возможном замедлении работы мобильного интернета в республике.

Также беспилотная опасность объявлена в Рязанской области и в Дагестане, сообщает ТАСС со ссылкой на приложение МЧС.

Ранее опасность атаки беспилотников объявили в Ставропольском крае, Воронежской и Липецкой областях, а также Ахтубинском районе Астраханской области.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В ночь на 24 июля беспилотники атаковали Сочи. Обломки сбитого дрона упали на улице Авиационной в Адлерском районе города. Погибли две женщины, они скончались от полученных травм.

Всего за прошедшую ночь силы ПВО сбили 39 украинских беспилотников. 21 дрон был сбит над акваторией Черного моря, 11 — над акваторией Азовского моря и семь — над территорией Краснодарского края.

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Теги
Евгений Вахляев
Военная операция на Украине беспилотники дроны Северная Осетия Дагестан Рязанская область Сергей Меняйло
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