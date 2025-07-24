Число пострадавших из-за удара БПЛА в Сочи достигло 13 человек
Число пострадавших в результате налета дронов на Сочи возросло, достигнув 13 человек, сообщает пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края в телеграм-канале.
По информации областного оперштаба, 24 июля в больницы курорта обратились еще два человека. «Четверых госпитализировали, в том числе одного санавиацией доставили в краевую больницу. Остальные наблюдаются в поликлинике по месту жительства», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал об 11 пострадавших. Погибли два человека.
В ночь на 24 июля беспилотники атаковали Сочи. Обломки сбитого дрона упали на улице Авиационной в Адлерском районе города. Погибли две женщины, они скончались от полученных травм.
Атака также привела к пожару в гаражном кооперативе на Авиационной — загорелись четыре гаража на площади 200 кв. м. Возгорание ликвидировали. На федеральной территории «Сириус» на улице Таврической на фоне БПЛА-удара «произошло попадание по нефтебазе».
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