В нескольких регионах России объявили угрозу атаки дронов
На территории Ставропольского края объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.
«Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность», — говорится в сообщении.
Также об опасности атаки беспилотников сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил об угрозе атаки дронов на территории Ельца и Елецкого района, при этом на всей территории региона введен режим воздушной опасности.
Опасность атаки беспилотников объявили и в Ахтубинском районе Астраханской области. Об этом районная администрация сообщила в телеграм-канале.
Минобороны сообщило, что в ночь на 24 июля силы ПВО сбили 39 украинских беспилотников. 21 дрон был сбит над акваторией Черного моря, 11 — над акваторией Азовского моря и семь — над территорией Краснодарского края. В результате налета дронов на Сочи погибли два человека, пострадали еще 13. Также в результате атаки загорелся гаражный кооператив.
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