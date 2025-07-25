В нескольких регионах России объявили угрозу атаки дронов

На территории Ставропольского края объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.

«Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность», — говорится в сообщении.

Также об опасности атаки беспилотников сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил об угрозе атаки дронов на территории Ельца и Елецкого района, при этом на всей территории региона введен режим воздушной опасности.

Опасность атаки беспилотников объявили и в Ахтубинском районе Астраханской области. Об этом районная администрация сообщила в телеграм-канале.

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