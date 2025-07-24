 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В отеле в Сочи рассказали, куда эвакуировали постояльцев при атаке дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Сотрудники отелей в Сочи эвакуировали постояльцев на подземную парковку во время ночного налета беспилотников, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний «Мантера», управляющей отелем.

«Безопасность наших гостей — безусловный приоритет. В соответствии с планом действий в чрезвычайных ситуациях, сотрудники всех отелей группы «Мантера» были подняты по тревоге и приступили к эвакуации», — отметили в компании.

Гостей оперативно переместили в безопасную зону, где им при необходимости предоставлялась необходимая помощь, а сотрудники отелей держали людей в курсе происходящего.

В компании добавили, что сейчас в отелях усиливают меры безопасности и проводят регулярное обучение персонала, а также попросили гостей соблюдать инструкции и не покидать укрытие до официального сигнала об окончании тревоги.

В Сочи пострадали 11 человек в результате атаки беспилотника
Политика
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Ночью 24 июля на Краснодарский край был совершен налет беспилотников. Минобороны отчиталось о семи дронах, сбитых над территорией региона. Обломки одного из них упали в Адлерском районе Сочи, в результате два человека погибли, 11 пострадали.

Информация об эвакуации посетителей отеля на подземную парковку ранее появилась в телеграм-канале «Осторожно, новости».

«Это парковка отеля «Мантера». Где-то с нулей бомбят постоянно», — говорит очевидец событий на опубликованной в телеграм-канале видеозаписи.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Александра Озерова
новости Сочи отели гостиница эвакуация БПЛА
Материалы по теме
Мэр Сочи рассказал о ситуации в городе после атаки беспилотников
Общество
В аэропорту Сочи после атаки БПЛА задержали более 100 рейсов
Политика
В Сочи пострадали 11 человек в результате атаки беспилотника
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 91,79 (+0,01) Инвестиции, 23 июл, 19:13 Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 78,45 (+0,36) Инвестиции, 23 июл, 19:13
Acura снимет с производства единственный седан Авто, 14:26
При пожаре в ТЦ в Ростовской области погибла женщина Общество, 14:25
Власти рассказали об итогах первого за 3 месяца визита Пашиняна в Россию Политика, 14:23
На торги выставили усадьбу сына «шоколадного короля». Как она выглядит Недвижимость, 14:21
В администрацию Химок пришли с обысками Политика, 14:16
ЦБ Турции снизил ставку до уровня 43% годовых Инвестиции, 14:09
РФС решил через суд взыскать с футбольного клуба «Томь» более ₽41 млн Спорт, 14:04
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Назвали дату ремонта шлюза, из-за которого приостановили суда на Волге Общество, 14:02
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
При крушении Ан-24 погиб хирург, летевший к своей внучке Общество, 13:53
Где разбился Ан-24. Карта Общество, 13:53
ЦБ упростит переводы бумаг между депозитариями с осени 2026 года Инвестиции, 13:52
Путин на прощании с главой Верховного суда Ириной Подносовой. Фото Политика, 13:50
Крушение самолета Ан-24 в Амурской области. Главное Общество, 13:48