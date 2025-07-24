В отеле в Сочи рассказали, куда эвакуировали постояльцев при атаке дронов
Сотрудники отелей в Сочи эвакуировали постояльцев на подземную парковку во время ночного налета беспилотников, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний «Мантера», управляющей отелем.
«Безопасность наших гостей — безусловный приоритет. В соответствии с планом действий в чрезвычайных ситуациях, сотрудники всех отелей группы «Мантера» были подняты по тревоге и приступили к эвакуации», — отметили в компании.
Гостей оперативно переместили в безопасную зону, где им при необходимости предоставлялась необходимая помощь, а сотрудники отелей держали людей в курсе происходящего.
В компании добавили, что сейчас в отелях усиливают меры безопасности и проводят регулярное обучение персонала, а также попросили гостей соблюдать инструкции и не покидать укрытие до официального сигнала об окончании тревоги.
Ночью 24 июля на Краснодарский край был совершен налет беспилотников. Минобороны отчиталось о семи дронах, сбитых над территорией региона. Обломки одного из них упали в Адлерском районе Сочи, в результате два человека погибли, 11 пострадали.
Информация об эвакуации посетителей отеля на подземную парковку ранее появилась в телеграм-канале «Осторожно, новости».
«Это парковка отеля «Мантера». Где-то с нулей бомбят постоянно», — говорит очевидец событий на опубликованной в телеграм-канале видеозаписи.
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