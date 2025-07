США разорвали переговоры с ХАМАС в Дохе

США отозвали переговорщиков из Дохи после ответа ХАМАС на предложение о прекращении огня. Своих представителей вернул и Израиль. Тот ранее пригрозил продолжить бои в Газе в том же объеме «или хуже» в случае провала переговоров

Стив Уиткофф (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Американская делегация на переговорах о прекращении огня в секторе Газа возвращается из Катара в США после ответа ХАМАС на последнее предложение о перемирии, заявил посланник американского президента Стив Уиткофф, его слова приводит CNN.

По его словам, ответ ХАМАС «явно демонстрирует отсутствие желания достичь прекращения огня в Газе». Вашингтон теперь намерен рассмотреть «альтернативные варианты возвращения заложников домой и попытается создать более стабильную обстановку для жителей Газы», сказал Уиткофф. Команда США отозвана из Дохи «для консультаций», добавил он.

«Позор, что ХАМАС действовал столь эгоистично. Мы полны решимости положить конец этому конфликту и добиться постоянного мира в Газе», — заявил посланник.

В израильском МИДе на этой неделе заявили РБК, что Израиль хотел бы заключить сделку по заложникам и сектору Газа, но не видит такого желания со стороны ХАМАС, поэтому «терпение на исходе». В случае провала переговоров израильская сторона пригрозила продолжить боевые действия в Газе в том же объеме «или хуже».

Израиль также отозвал свою переговорную группу для консультаций. Однако, как сообщает CNN со ссылкой на израильский источник, это решение не является признаком кризиса на переговорах. По словам собеседника, израильская делегация была возвращена для «принятия решения относительно состояния переговоров».

Рано утром 24 июля ХАМАС объявил, что передал ответ на последнее предложение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Предыдущий ответ группировки, направленный двумя днями ранее, был отвергнут посредниками, которые посчитали озвученные в нем требования «неприемлемыми», рассказал The Times of Israel источник, участвовавший в переговорах. По данным издания, арабские посредники даже не стали передавать его США и Израилю и потребовали, чтобы ХАМАС представил «что-то более разумное». В частности, группировка тогда потребовала, чтобы израильские войска отошли дальше, чем согласился Израиль, объяснил Times of Israel источник.

Канцелярия премьер-министра Израиля подтвердила, что получила последний ответ ХАМАС на соглашение, добавив, что изучает его. По словам израильского источника издания, новые условия группировки «выполнимы».

«12 канал» со ссылкой на двух высокопоставленных израильских чиновников в то же время сообщил, что пока «никакого прогресса» не достигнуто. «На самом деле ситуация свидетельствует об ужесточении позиции ХАМАС по большинству аспектов переговоров, от линий отвода до числа заложников и прекращения американской помощи», — утверждают собеседники.

По словам одного из чиновников, основные разногласия касаются палестинских заключенных, которых должны освободить из израильских тюрем в обмен на заложников, а также линии отвода израильских войск в случае прекращения огня.

В мае США передали Израилю и ХАМАС новое предложение о прекращении огня. Речь идет о перемирии на 60 дней, передаче израильских заложников, живых и погибших, об освобождении палестинских заключенных, а также о поставках гуманитарной помощи в Газу. Кроме того, Израиль должен остановить наступление, а после обменов передислоцировать войска в южную часть сектора. В июле американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на условия 60-дневного перемирия. По данным The Times of Israel, ХАМАС также дал согласие, но ответ группировки содержал «три оговорки по ключевым вопросам», которые являются «труднопреодолимым препятствием».