Сальдо сообщил об ударе по штабу ВСУ в Херсоне
По штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсоне нанесен авиаудар, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в телеграм-канале.
«Сегодня нанесен точный авиаудар по зданию бывшего ГУ МВД в Херсоне. В момент атаки внутри проходило совещание офицеров ВСУ и представителей украинской полиции, прибывших из Николаева», — говорится в сообщении.
По словам Сальдо, украинские военнослужащие и полицейские пытались эвакуироваться на автобусе, однако транспорт «был уничтожен точным попаданием при попытке бегства». Он опубликовал кадры с моментом удара. Сальдо отметил, что отсутствие сообщений об авиаударе в украинских телеграм-каналах может говорить о больших потерях и попытках скрыть масштабы атаки.
Херсонская область наряду с Запорожской, а также ДНР и ЛНР осенью 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Часть региона, включая Херсон, остается под контролем Киева.
22 июля Сальдо сообщил о гибели трех человек в результате атаки беспилотника ВСУ в Голопристанском округе Херсонской области. По его словам, дрон атаковал частный автобус. Под обстрел также попали шесть населенных пунктов, включая Алешки, Каховку, Великую Лепетиху. Ранее ВСУ нанесли удар по пятиэтажному дому в городе Алешки. Сальдо неоднократно сообщал об ударах украинской армии по городу.
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