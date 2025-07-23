Хакеры атаковали связь в Крыму и Херсонской области

В Крыму операторы связи подверглись массированной DDoS-атаке, поэтому некоторые сервисы могут быть недоступны. Об атаке также сообщили в Херсонской области. Власти обоих регионов заверили, что уже приступили к исправлению ситуации

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Массированная DDoS-атака осуществляется на операторов связи в Крыму, некоторые сервисы могут быть временно недоступны, сообщило министерство внутренней политики, информации и связи республики.

«В Крыму осуществляется массированная DDoS-атака на крупных операторов фиксированной связи. Технические специалисты проводят все необходимые мероприятия», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

РБК направил запрос в пресс-службу «МегаФона», «Билайна», Т2, МТС, а также в пресс-службы крымских операторов связи Win Мobile, «Волна». Крымский оператор «Миранда» сообщил, что борются с атакой. «Миранда-медиа» фиксирует DDoS-атаку на свою инфраструктуру. Компания регулярно сталкивается с вызовами, лежащими в плоскости информационной безопасности. Специалисты принимают все необходимые меры для отражения атаки. В настоящее время влияния на клиентский сервис не наблюдается», — заявили в компании.

DDoS-атаке подверглись также магистральные операторы связи Херсонской области. В Минцифры региона предупредили о возможных перебоях с проводным интернетом, голосовой и мобильной связью.

«Операторы делают все возможное для стабилизации ситуации и нейтрализации сетевой атаки. Сразу после окончания атаки качество предоставляемых операторами услуг связи вернется на прежний уровень», — говорится в сообщении ведомства.

DDoS-атака — это скоординированная попытка вывести из строя онлайн-ресурс путем перегрузки трафиком. Осуществляется с множества компьютеров и других устройств, объединенных в сеть, и направлена на перегрузку сервера, чтобы тот стал недоступен.