Сальдо сообщил о десятках людей под завалами обрушившегося дома в Алешках
Под завалами дома в Алешках, разрушенного в результате удара ВСУ, находятся десятки людей, сообщил в телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Под завалами пятиэтажного дома, разрушенного авиабомбами противника, находятся десятки людей», — сказал он. Информация о пострадавших уточняется.
Как сообщил Сальдо, в дом попало две авиабомбы, он «практически уничтожен». К посту губернатор прикрепил фотографию дома: на ней можно увидеть масштабные завалы — обрушились несколько секций многоквартирного дома с первого по верхний этаж. В доме два подъезда.
Украинские силы, по словам губернатора, препятствуют спасению людей из-под завалов, атакуя дронами. Из-за этого спасатели и коммунальщики не могут приблизиться к обрушившемуся зданию и начать работы.
«О дополнительных мерах, принимаемых для спасения людей, сообщим после того, как приступим к разбору завалов», — заключил Сальдо.
Город Алешки расположен на западе Херсонской области, на левом берегу реки Днепр, который находится под контролем российских военных. Сальдо неоднократно сообщал об ударах украинской армии по городу.
Обстрел, в результате которого обрушился дом, произошел ориентировочно в 16:00 мск 11 июля.
Читайте РБК в Telegram.
Лавров ответил на вопрос о «новом плане» по Украине. Видео
Биткоин обновил исторический максимум. Причины роста
Над Челябинской областью пролетел метеор. Видео
В Сен-Тропе загорелась 41-метровая суперъяхта. Видео
Трамп раскрыл детали «нового соглашения» между США, НАТО и Украиной по поставкам оружия
Трамп анонсировал «важное заявление» по России
Белый дом опубликовал в X изображение Дональда Трампа в образе Супермена
Министр обороны Британии прокомментировал идею отправки войск на Украину
Европарламент принял решение насчет вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен — Euractiv
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов