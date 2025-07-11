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Военная операция на Украине ,  
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Сальдо сообщил о десятках людей под завалами обрушившегося дома в Алешках

Сюжет
Военная операция на Украине
По дому попало две авиабомбы, он «практически уничтожен», а под завалами остаются десятки людей, заявил Сальдо. По его словам, украинские силы препятствуют началу спасательных работ, так как атакуют место дронами
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram

Под завалами дома в Алешках, разрушенного в результате удара ВСУ, находятся десятки людей, сообщил в телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Под завалами пятиэтажного дома, разрушенного авиабомбами противника, находятся десятки людей», — сказал он. Информация о пострадавших уточняется.

Сальдо сообщил о десятках людей под завалами обрушившегося дома в Алешках
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После удара ВСУ в Херсонской области рухнула часть пятиэтажки
Политика
Фото:Антон Вергун / РИА Новости

Как сообщил Сальдо, в дом попало две авиабомбы, он «практически уничтожен». К посту губернатор прикрепил фотографию дома: на ней можно увидеть масштабные завалы — обрушились несколько секций многоквартирного дома с первого по верхний этаж. В доме два подъезда.

Украинские силы, по словам губернатора, препятствуют спасению людей из-под завалов, атакуя дронами. Из-за этого спасатели и коммунальщики не могут приблизиться к обрушившемуся зданию и начать работы.

«О дополнительных мерах, принимаемых для спасения людей, сообщим после того, как приступим к разбору завалов», — заключил Сальдо.

Город Алешки расположен на западе Херсонской области, на левом берегу реки Днепр, который находится под контролем российских военных. Сальдо неоднократно сообщал об ударах украинской армии по городу.

Обстрел, в результате которого обрушился дом, произошел ориентировочно в 16:00 мск 11 июля.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Херсонская область Владимир Сальдо обрушение спасательные работы беспилотники
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