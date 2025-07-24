TMZ назвало причину смерти Халка Хогана

Халк Хоган (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Рестлер и актер Халк Хоган (Терри Джин Боллеа) умер из-за остановки сердца, сообщает TMZ.

По данным издания, когда экстренные службы прибыли в дом Хогана в штате Флорида в США, он уже был мертв.

В мае Хоган перенес операцию на шейном отделе позвоночника. Тогда его супруга опровергла слухи о том, что рестлер находится в коме, и сообщила TMZ, что его сердце «сильное», а сам Хоган восстанавливается после хирургического вмешательства.

Хоган умер 24 июля в возрасте 71 года.

Карьеру рестлера он начал в 1977 году и более 30 лет был одной из главных звезд американского рестлинга. Параллельно он снимался в кино — первую роль он исполнил в 1982 году в фильме «Рокки 3». Он снимался в сериалах «Команда «А», «Крутой Уокер», фильмах «Коммандо из пригорода», «Неистребимый шпион».

Свой первый чемпионский титул World Wrestling Entertainment Хоган завоевал в 1984 году. За свою карьеру он 12 раз становился чемпионом мира: шесть раз в WWF и шесть раз в World Championship Wrestling, на протяжении долгого времени оставаясь рекордсменом по длительности чемпионских титулов.