Калсон и Халк Хоган выступили на закрытии съезда республиканцев

Карлсон назвал Трампа лидером нации после покушения, а Хоган — «американским героем»

В Милуоки (Висконсин) проходит последний день съезда Республиканской партии, где Дональд Трамп, как ожидается, впервые выступит с большой речью после покушения.

На мероприятие прибыли сам политик, а также члены его семьи — жена Мелания, дочь Иванка, сын Эрик, зять Джаред Кушнер, которые вышли к собравшимся, а также кандидат Трампа в вице-президенты Джей Ди Вэнс.

На съезде успели выступить журналист Такер Карлсон, раскритиковавший политику действующего президента Джо Байдена и заявивший, что Трамп стал лидером нации после покушения, а также бывший профессиональный рестлер и актер Халк Хоган. Последний, говоря о произошедшем на предвыборном митинге в Пенсильвании, произнес: «То, что произошло на прошлой неделе, когда в моего героя выстрелили и попытались убить следующего президента США... С меня хватит».

Пока Хоган говорил эти слова, он снял пиджак и разорвал на себе майку с американским флагом на груди, под которой казалась еще одна — с фамилиями Трампа и Вэнса и слоганом «Сделаем Америку снова великой». Этот лозунг Трамп использовал во время кампании 2016 года.

«Пусть Трампомания сделает Америку великой снова», — воскликнул Хоган, после чего толпа начала скандировать «США, США».

Позже должны выступить адвокат Трампа Алина Хабба и бывший госсекретарь США Майк Помпео.