 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Калсон и Халк Хоган выступили на закрытии съезда республиканцев

Карлсон на съезде республиканцев назвал Трампа лидером нации
Сюжет
Выборы президента США
Карлсон назвал Трампа лидером нации после покушения, а Хоган — «американским героем»

В Милуоки (Висконсин) проходит последний день съезда Республиканской партии, где Дональд Трамп, как ожидается, впервые выступит с большой речью после покушения.

На мероприятие прибыли сам политик, а также члены его семьи — жена Мелания, дочь Иванка, сын Эрик, зять Джаред Кушнер, которые вышли к собравшимся, а также кандидат Трампа в вице-президенты Джей Ди Вэнс.

На съезде успели выступить журналист Такер Карлсон, раскритиковавший политику действующего президента Джо Байдена и заявивший, что Трамп стал лидером нации после покушения, а также бывший профессиональный рестлер и актер Халк Хоган. Последний, говоря о произошедшем на предвыборном митинге в Пенсильвании, произнес: «То, что произошло на прошлой неделе, когда в моего героя выстрелили и попытались убить следующего президента США... С меня хватит».

Трамп принял номинацию кандидатом в президенты США
Политика

Пока Хоган говорил эти слова, он снял пиджак и разорвал на себе майку с американским флагом на груди, под которой казалась еще одна — с фамилиями Трампа и Вэнса и слоганом «Сделаем Америку снова великой». Этот лозунг Трамп использовал во время кампании 2016 года.
«Пусть Трампомания сделает Америку великой снова», — воскликнул Хоган, после чего толпа начала скандировать «США, США».

Позже должны выступить адвокат Трампа Алина Хабба и бывший госсекретарь США Майк Помпео.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп Такер Карлсон Халк Хоган Республиканская партия
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Зеленский заявил, что с Трампом будет тяжело, но можно работать
Политика
WP узнала о нехватке полицейских для охраны митинга Трампа в Пенсильвании
Политика
Эрдоган позвонил Трампу и обсудил с ним «нападение на демократию»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 96,1 (-0,2) Инвестиции, 18 июл, 18:03 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 87,88 (-0,21) Инвестиции, 18 июл, 18:03
В центре Тель-Авива произошел взрыв Политика, 05:50
Трамп принял номинацию кандидатом в президенты США Политика, 05:42
Калсон и Халк Хоган выступили на закрытии съезда республиканцев Политика, 05:37
Жители центральной части Одессы остались без воды из-за аварии Общество, 05:30
Конкуренция и перенасыщение: как выделиться продавцу на маркетплейсах РБК И МТС Банк, 05:30
В Петербурге пьяный водитель замахнулся топором на сотрудника ГАИ Общество, 05:12
Страны Европы одобрили план Британии против «теневого флота» России Политика, 05:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Госдепе заявили, что проследят за решениями России по ядерным ракетам Политика, 04:32
Столтенберг заявил о способности НАТО пережить новый срок Трампа Политика, 04:25
Медицинский туризм: почему стоит выбрать Южную Корею РБК х Medical Korea, 04:14
Экстренно севший в Красноярске самолет не скоро вылетит в Сан-Франциско Общество, 04:09
Умер актер и комик Боб Ньюхарт Общество, 03:51
Зеленский заявил, что с Трампом будет тяжело, но можно работать Политика, 03:49
Еще четыре дрона сбили над Курской областью Политика, 03:25