В Сочи пострадали 11 человек в результате атаки беспилотника
В Адлерском районе Сочи обломки сбитого беспилотника упали на улице Авиационной, в результате атаки два человека погибли, 11 пострадали, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.
В момент падения рядом находились две женщины, обе скончались от полученных ранений.
Обломки дрона попали и на территорию нефтебазы. В результате атаки пострадали 11 человек, четверо госпитализированы, включая сотрудника ДПС, которого доставят санавиацией в краевую больницу, рассказал губернатор.
Кондратьев поручил мэру Сочи Андрею Прошунину оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим.
Атака беспилотников произошла ночью 24 июля и привела к пожару в гаражном кооперативе на ул. Авиационной — загорелись четыре гаража на площади 200 кв. м. Возгорание ликвидировали.
На федеральной территории «Сириус» на ул. Таврическая в результате атаки беспилотников произошло попадание по нефтебазе.
Ночью над акваторией Черного моря сбили 21 дрон, над акваторией Азовского моря — 11 дронов, а над территорией Краснодарского края — семь дронов, сообщило Минобороны.
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