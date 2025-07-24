В Сочи пострадали 11 человек в результате атаки беспилотника

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Адлерском районе Сочи обломки сбитого беспилотника упали на улице Авиационной, в результате атаки два человека погибли, 11 пострадали, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.

В момент падения рядом находились две женщины, обе скончались от полученных ранений.

Обломки дрона попали и на территорию нефтебазы. В результате атаки пострадали 11 человек, четверо госпитализированы, включая сотрудника ДПС, которого доставят санавиацией в краевую больницу, рассказал губернатор.

Кондратьев поручил мэру Сочи Андрею Прошунину оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим.

Атака беспилотников произошла ночью 24 июля и привела к пожару в гаражном кооперативе на ул. Авиационной — загорелись четыре гаража на площади 200 кв. м. Возгорание ликвидировали.

На федеральной территории «Сириус» на ул. Таврическая в результате атаки беспилотников произошло попадание по нефтебазе.

Ночью над акваторией Черного моря сбили 21 дрон, над акваторией Азовского моря — 11 дронов, а над территорией Краснодарского края — семь дронов, сообщило Минобороны.