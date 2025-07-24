Власти сообщили о «попадании» по нефтебазе в «Сириусе»
На федеральной территории «Сириус» произошло «попадание» по нефтебазе, сообщил глава территории Дмитрий Плишкин.
«Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе. О важных происшествиях буду сообщать», — написал он в телеграм-канале.
Ранее глава территории сообщал о работе ПВО. Он призывал местных жителей отойти от окон и найти укрытие.
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