Власти сообщили о «попадании» по нефтебазе в «Сириусе»

На федеральной территории «Сириус» произошло «попадание» по нефтебазе, сообщил глава территории Дмитрий Плишкин.

«Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе. О важных происшествиях буду сообщать», — написал он в телеграм-канале.

Ранее глава территории сообщал о работе ПВО. Он призывал местных жителей отойти от окон и найти укрытие.

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