 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Власти сообщили о «попадании» по нефтебазе в «Сириусе»

Плишкин: в «Сириусе» произошло попадание по нефтебазе

На федеральной территории «Сириус» произошло «попадание» по нефтебазе, сообщил глава территории Дмитрий Плишкин.

«Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе. О важных происшествиях буду сообщать», — написал он в телеграм-канале.

Ранее глава территории сообщал о работе ПВО. Он призывал местных жителей отойти от окон и найти укрытие.

Материал дополняется

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 91,79 (+0,01) Инвестиции, 23 июл, 19:13 Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 78,45 (+0,36) Инвестиции, 23 июл, 19:13
PDI узнал, что Армения, Азербайджан и США одобрили проект «Мост Трампа» Политика, 02:03
Власти сообщили о «попадании» по нефтебазе в «Сириусе» Политика, 02:01
В «Сириусе» сообщили о работе ПВО Политика, 01:44
В США уберут из вакцин от гриппа пугавший антиваксеров консервант Общество, 01:31
МВД приступило к выдворению семьи мигрантов из-за изнасилования девочки Общество, 01:30
В Осетии предупредили о замедлении интернета из-за угрозы дронов Политика, 01:02
СК объяснил, зачем мужчина в Петербурге «вонзил лучные стрелы» в женщин Общество, 00:56
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
ПВО сбила 21 украинский дрон за три часа Политика, 00:35
США помогут Киеву с ремонтом БМП Bradley и ЗРК за $322 млн Политика, 00:34
Мединский ответил генсеку НАТО рассказом из жизни Мао Цзэдуна Политика, 00:26
В Ставропольском крае объявили угрозу атаки беспилотников Политика, 00:26
Суд рассмотрит запрос об аресте сына режиссера «Слуги народа» по делу РДК Общество, 00:19
WSJ узнало о присутствии имени Трампа в файлах Эпштейна Политика, 00:14
Глава нацразведки пригрозила Обаме сроком за измену и попытку переворота Политика, 00:05