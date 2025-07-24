Суд продлил домашний арест блогеру Лерчек
Троицкий районный суд в Москве продлил меру пресечения блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) еще на один месяц, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.
Суд постановил оставить ее под домашним арестом до 24 августа.
фальшивым документам, Чекалина свою вину не признает. В октябре 2024 году на нее завели уголовное дело о проведении валютных операций, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой — пункты «а», «б» части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса. Лерчек грозит от пяти до десяти лет колонии.
Под домашний арест отправили и бывшего супруга блогера Артема Чекалина. Это уже третье уголовное дело, которое возбудили на бывших супругов. Против них возбудили дело об уклонении от уплаты налогов. Также Лерчек проходила по делу об отмывании денег — 130 млн руб., на которые были куплены доллары США. Оба дела уже закрыли — в декабре 2023 года и марте 2024 года соответственно.
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