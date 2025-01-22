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Дело инстаблогеров ,  
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Блогеру Лерчек и другим фигурантам дела снова продлили домашний арест

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Дело инстаблогеров
Валерия Чекалина
Валерия Чекалина (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Блогеру Валерии Чекалиной, обвиняемой в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, продлили домашний арест на два месяца и один день. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Суд также продлил домашний арест ее бывшему мужу Артему Чекалину и их бизнес-партнеру Роману Вишняку.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Троицкий суд Москвы ранее арестовал имущество Чекалиной в рамках уголовного дела. Арест был наложен на сумму в размере 45 млн руб. на весь период следствия и судебного разбирательства.

Блогера подозревают в выводе более 250 млн руб. на зарубежные счета с использованием подложных документов. По версии следствия, вместе с бывшим супругом Артемом Чекалиным и соучредителем ООО «Лейтик Мейкап» Романом Вишняком она выводила деньги, полученные за фитнес-марафоны, в Дубай.

Ранее блогер была обвинена в неуплате налогов на 311 млн руб. После проверки налоговой Чекалины погасили долг на общую сумму 500 млн руб. с учетом пеней.

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блогеры Лерчек домашний арест суд
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