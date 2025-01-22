Блогеру Лерчек и другим фигурантам дела снова продлили домашний арест
Блогеру Валерии Чекалиной, обвиняемой в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, продлили домашний арест на два месяца и один день. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Суд также продлил домашний арест ее бывшему мужу Артему Чекалину и их бизнес-партнеру Роману Вишняку.
Троицкий суд Москвы ранее арестовал имущество Чекалиной в рамках уголовного дела. Арест был наложен на сумму в размере 45 млн руб. на весь период следствия и судебного разбирательства.
Блогера подозревают в выводе более 250 млн руб. на зарубежные счета с использованием подложных документов. По версии следствия, вместе с бывшим супругом Артемом Чекалиным и соучредителем ООО «Лейтик Мейкап» Романом Вишняком она выводила деньги, полученные за фитнес-марафоны, в Дубай.
Ранее блогер была обвинена в неуплате налогов на 311 млн руб. После проверки налоговой Чекалины погасили долг на общую сумму 500 млн руб. с учетом пеней.
Какие товары подорожали больше всего. Инфографика
В Госдуме попросили СК провести расследование смерти Лермонтова
Сколько россияне тратили в 2024 году
Ставки до 35%: что будет с ипотекой в 2025 году
Трамп помиловал основателя даркнет-площадки Silk Road
Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 29% за неделю
Реальные ставки по кредиткам в России выросли почти до 40%
В России стартовали продажи нового Kia Sportage. Подробности
Странная парочка: как винные эксперты сочетали дорогие вина и уличную еду
Названы самые востребованные автомобили с пробегом
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов