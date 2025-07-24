В Хабаровском крае объявили трехдневный траур
В Хабаровском крае объявили трехдневный траур после крушения самолета Ан-24
В Хабаровском крае с 25 июля объявили трехдневный траур по погибшим пассажирам самолета Ан-24, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин.
«С завтрашнего дня в регионе объявлен трехдневный траур — по всему краю будут приспущены флаги в знак нашей скорби», — написал он в своем телеграм-канале.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, пропал с радаров утром 24 июля.
Позднее сотрудники МЧС обнаружили обломки самолета в 15 км от Тынды — места назначения. На борту находились шесть членов экипажа и 43 пассажира, среди которых было пятеро детей.
Все 49 человек погибли.
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