 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Катастрофа Ан-24 под Тындой ,  
0 

В Хабаровском крае объявили трехдневный траур

В Хабаровском крае объявили трехдневный траур после крушения самолета Ан-24
Сюжет
Катастрофа Ан-24 под Тындой
Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура
Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

В Хабаровском крае с 25 июля объявили трехдневный траур по погибшим пассажирам самолета Ан-24, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин.

«С завтрашнего дня в регионе объявлен трехдневный траур — по всему краю будут приспущены флаги в знак нашей скорби», — написал он в своем телеграм-канале.

При крушении Ан-24 погибли пятеро сотрудников РЖД
Общество
Фото:МЧС России по Амурской области

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, пропал с радаров утром 24 июля.

Позднее сотрудники МЧС обнаружили обломки самолета в 15 км от Тынды — места назначения. На борту находились шесть членов экипажа и 43 пассажира, среди которых было пятеро детей.

Все 49 человек погибли.

В Хабаровском крае объявили трехдневный траур
Video

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Хабаровский край Амурская область Дмитрий Демешин траур Ан-24 погибшие
Материалы по теме
Появились фото с места крушения Ан-24 в Приамурье
Общество
При крушении Ан-24 погибли пятеро сотрудников РЖД
Общество
При крушении Ан-24 все погибли
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 91,79 (+0,01) Инвестиции, 23 июл, 19:13 Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 78,45 (+0,36) Инвестиции, 23 июл, 19:13
Залужный не исключил, что конфликт на Украине может затянуться до 2034-го Политика, 17:23
Еще один автозавод решил сократить рабочую неделю из-за падения рынка Бизнес, 17:22
Путин подготовил обращение к первоклассникам для нового букваря Общество, 17:22
«Глазами инженера»: как экскурсионный хобби-проект вырос до экосистемы РБК и VOYAH, 17:20
Женщина передумала лететь на разбившемся Ан-24 из-за болезни внучки Общество, 17:18
В Москве разоблачили организаторов нелегальной миграции из арабских стран Общество, 17:12
Эксперты назвали список перспективных криптовалют для инвестиций Крипто, 17:07
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Белоусову показали автоматизированную систему управления частями в бою Политика, 16:57
Tank 500 в России получит новую комплектацию с гибридным двигателем Авто, 16:55
В авиакомпанию «Ангара» после авиакатастрофы пришли силовики Общество, 16:48
Суд прекратил рассмотрение апелляции владельца «Торпедо» на арест Спорт, 16:45
Autonews испытал седан Lada Iskra с механикой. Впечатления от тест-драйва Авто, 16:43
Появились фото с места крушения Ан-24 в Приамурье Общество, 16:28
Кто-то перевел нетронутые 14 лет биткоины. Их цена выросла в 300 тыс. раз Крипто, 16:28