В Хабаровском крае объявили трехдневный траур после крушения самолета Ан-24

Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

В Хабаровском крае с 25 июля объявили трехдневный траур по погибшим пассажирам самолета Ан-24, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин.

«С завтрашнего дня в регионе объявлен трехдневный траур — по всему краю будут приспущены флаги в знак нашей скорби», — написал он в своем телеграм-канале.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, пропал с радаров утром 24 июля.

Позднее сотрудники МЧС обнаружили обломки самолета в 15 км от Тынды — места назначения. На борту находились шесть членов экипажа и 43 пассажира, среди которых было пятеро детей.

Все 49 человек погибли.

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