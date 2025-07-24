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Катастрофа Ан-24 под Тындой ,  
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При крушении Ан-24 погиб хирург, летевший к своей внучке

В авиакатастрофе самолета Ан-24 погиб хирург, летевший к своей внучке
Сюжет
Катастрофа Ан-24 под Тындой
Самолет Ан-24
Самолет Ан-24 (Фото: Марина Лысцева / Reuters)

Одним из пассажиров самолета Ан-24, разбившегося в Амурской области, был 71-летний хирург Леонид Майзель, сообщает газета «Московский комсомолец».

Врач летел в Тынду, чтобы забрать маленькую внучку и поехать с ней в Хабаровск. «У него две дочки, одна из которых врач, и двое внуков. Одна из внучек, еще дошкольница, была в Тынде у родственников. Вот он полетел за ней, чтобы привезти в Хабаровск, — рассказал газете коллега погибшего..

По данным издания, Майзель также был онкологом и имел стаж около 48 лет. Он работал врачом в Хабаровской краевой клинической больнице № 1. В 1995 году врач помог пострадавшим в землетрясении в городе Нефтегорске Сахалинской области, за что был награжден орденом Почета.

Крушение самолета Ан-24 в Амурской области. Главное
Общество
Самолет Ан-24

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, пропал с радаров утром 24 июля.

Позднее сотрудники МЧС обнаружили обломки самолета в 15 км от Тынды — места назначения. На борту находились шесть членов экипажа и 43 пассажира, среди которых было пятеро детей.

По предварительным данным, никто из них не выжил.

При крушении Ан-24 погиб хирург, летевший к своей внучке
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Александра Озерова
хирург погибшие погибший Ан-24 самолет авиакатастрофа Амурская область
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