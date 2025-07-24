Главу капстроительства Брянской области арестовали по делу об укреплениях

Евгений Жура (Фото: moscowcourts / Telegram)

Начальника управления капитального строительства Брянской области Евгения Журу арестовали в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве оборонительных сооружений, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.



«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Журы Евгения Владимировича», — говорится в сообщении.



Подозреваемого арестовали на срок в 1 месяц и 30 суток — до 21 сентября. Журу обвиняют по статье о злоупотреблении должностными полномочиями — ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее вместе с ним задержали вице-губернатора региона Николая Симоненко . Его также арестовали до 21 сентября по аналогичному обвинению.Утром 22 июля обыски прошли у Семонеко дома и на рабочем месте. По данным ТАСС , дело связано с возможными хищениями при строительстве оборонительных сооружений на границе, известных как «зубы дракона». Предварительный ущерб оценивается в 818,8 млн руб.

Подобные уголовные дела по фактам хищений при возведении фортификационных сооружений возбудили ранее и в других приграничных регионах. В Курской области под арестом находятся бывший губернатор Алексей Смирнов и экс-замгубернатора Алексей Дедов. В Белгородской — глава правления капстроительства Алексей Сошников и два сотрудника организации.