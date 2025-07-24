Вице-главу Брянской области арестовали по делу о приграничных укреплениях

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Мещанский суд Москвы арестовал до 21 сентября вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко, которого обвинили в злоупотреблении полномочиями при строительстве оборонительных линий, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Ущерб по делу Симоненко составляет 818 млн руб. Наказание по статье о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса) предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Вице-губернатора задержали 22 июля. Осенью 2021 года Симоненко назначили врио заместителя губернатора региона. До задержания он курировал работу департамента строительства Брянской области, управления архитектуры и градостроительства региона.

Аналогичные уголовные дела по хищениям при закупке и создании фортификационных сооружений расследуют и в других российских регионах на границе с Украиной. Под стражей находятся экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов. В Белгородской области — председатель правления капстроительства Алексей Сошников и двое сотрудников этой организации. Им вменяют растрату при создании укреплений на границе.