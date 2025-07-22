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Военная операция на Украине ,  
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Замглавы Брянской области задержали по делу об укреплениях на границе

ТАСС: ущерб по делу Брянского вице-губернатора Симоненко составляет 818 млн руб.
Сюжет
Военная операция на Украине
Симоненко задержан по делу о превышении полномочий. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы
Николай Симоненко
Николай Симоненко (Фото: Сергей Субботин / РИА Новости)

Вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко задержан после проведения обысков. Об этом сообщает ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Возбуждено уголовное дело о хищениях и злоупотреблениях при строительстве фортификационных сооружений в Брянской области», — сказал он.

Ущерб по делу Симоненко составляет 818 млн руб., сообщил источник ТАСС.

Наказание по статье о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК) предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

К вице-губернатору Брянской области пришли с обысками из-за укреплений
Политика
Николай Симоненко

Утром 22 июля обыски прошли по делу о хищении средств на сооружения, предназначенные для защиты региона от атак ВСУ — как дома у Симоненко, так и на его рабочем месте, сообщали ТАСС и РЕН ТВ.

Осенью 2021 года Симоненко был назначен врио заместителя губернатора региона. До своего задержания он курировал работу департамента строительства Брянской области, управления архитектуры и градостроительства региона.

Аналогичные уголовные дела по хищениям при закупке и создании фортификационных сооружений расследуются и в других российских региона на границе с Украиной. Под стражей находятся экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший зам Алексей Дедов. В Белгородской области — председатель правления капстроительства Алексей Сошников и двое сотрудников этой организации. Им вменяется растрата при создании укрепсооружений на границе.

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Анастасия Лежепекова
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